London - Der Öl- und Gaskonzern Shell will mit der milliardenschweren Übernahme des kanadischen Unternehmens ARC Resources sinkende Fördermengen kompensieren. Der britische Konzern will die kanadische Energiefirma für insgesamt etwa 16,4 Milliarden US-Dollar erwerben, wie Shell mitteilte. Durch den Zukauf soll demnach die Fördermenge um 370'000 Barrel Öläquivalent pro Tag erhöht werden. Mit dem Deal will Shell seine Ressourcenbasis «für die kommenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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