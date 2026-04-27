EQS-Ad-hoc: QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Quartal

QIAGEN N.V.: QIAGEN meldet vorläufige Ergebnisse für das erste Quartal 2026 mit bereinigtem Gewinn je Aktie im Rahmen der Erwartungen bei gemischten Umsatztrends; Jahresprognose 2026 aktualisiert



27.04.2026 / 22:14 CET/CEST

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Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung QIAGEN meldet vorläufige Ergebnisse für das erste Quartal 2026 mit bereinigtem Gewinn je Aktie im Rahmen der Erwartungen bei gemischten Umsatztrends; Jahresprognose 2026 mit geringerem erwarteten Nettoumsatzwachstum und niedrigerem bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie aktualisiert Venlo, Niederlande, 27. April, 2026 - QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gibt die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt, die den Erwartungen für den bereinigten Gewinn je Aktie entsprechen. Die Umsatzentwicklung war gemischt, wobei geringere Umsätze bei QuantiFERON und eine zurückhaltende Nachfrage seitens der US-Kunden im Bereich Life Sciences das solide Wachstum in anderen Teilen des Portfolios aufhoben. QIAGEN aktualisiert zudem den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 und erwartet nun ein geringeres Wachstum des Nettoumsatzes sowie ein niedrigeres bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie. Im ersten Quartal 2026 belief sich der vorläufige Konzernumsatz auf $492 Mio., was einem Anstieg von 2% auf berichteter Basis und einem Rückgang von 1% bei konstanten Wechselkursen (CER) entsprach, verglichen mit einer Prognose von mindestens 1% CER-Wachstum. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie wird voraussichtlich $0,54 auf berichteter Basis und $0,54 bei konstanten Wechselkursen betragen, was den Erwartungen entspricht. QIAGENs Wachstumsträger verzeichneten zusammen ein CER-Wachstum von 4% verglichen mit dem ersten Quartal 2025. Der Bereich Probentechnologien erzielte dabei ein Wachstum von 9% (CER) gegenüber dem Vorjahresquartal und ein Wachstum von 3% (CER) ohne Berücksichtigung der Übernahme von Parse, gestützt durch die Nachfrage nach automatisierten Verbrauchsmaterialien und der Platzierung von Instrumenten. QIAcuity digital PCR erzielte ein zweistelliges CER-Wachstum aufgrund höherer Umsätze sowohl bei Verbrauchsmaterialien als auch bei Geräten verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. QIAGEN Digital Insight (QDI) verzeichnete solide einstellige Zuwächse, allen voran im Bereich der klinischen Bioinformatik. Die Umsätze mit QIAstat-Dx gingen wie erwartet um 1% (CER) gegenüber den starken Ergebnissen des Vorjahres zurück. Die Umsätze mit Verbrauchsmaterialien wuchsen hingegen trotz einer schwächeren Erkältungssaison, was auf Beiträge der kürzlich in den USA eingeführten Panels für Magen-Darm-Erkrankungen und Meningitis zurückzuführen ist. Auch die Instrumentenverkäufe blieben weiterhin auf einem guten Niveau. Die Umsätze mit QuantiFERON gingen gegenüber dem ersten Quartal 2025 um 5% (CER) zurück, hauptsächlich aufgrund eines deutlichen Nachfragerückgangs nach Tests für Einwanderer in den USA und im Nahen Osten. Bei anderen Patientengruppen blieben die Nachfragetrends hingegen stabil. QIAGEN geht derzeit davon aus, dass der Gesamtumsatz mit QuantiFERON im Jahr 2026 auf Basis konstanter Wechselkurse unverändert bleiben wird im Vergleich zum Umsatz von $503 Mio. im Jahr 2025. QIAGEN senkt seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 und erwartet nun ein Umsatzwachstum von etwa 1-2% (CER) (zuvor mindestens 5% CER-Wachstum). Wichtige Einflussfaktoren sind hierbei die rückläufige Nachfrage nach QuantiFERON-Tests für Immigrationsuntersuchungen, die anhaltende Vorsicht bei Life-Sciences-Kundinnen und Kunden in den USA sowie zunehmende geopolitische Unsicherheiten. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie wird nun auf mindestens $2,43 (CER) geschätzt (zuvor mindestens $2,50 (CER)). QIAGEN erwartet stärkere Wachstumsdynamiken in der zweiten Jahreshälfte 2026, gestützt durch das Wegfallen negativer Effekte aufgrund der Einstellung von NeuMoDx und Dialunox, Zuwächse aus kürzlich erfolgten und geplanten Produkteinführungen, eine schrittweise Verbesserung der QuantiFERON-Umsätze sowie Beiträge aus der Übernahme von Parse, die über dem ursprünglichen Ziel für 2026 liegen. Für das zweite Quartal 2026 erwartet QIAGEN einen Umsatzrückgang von ca. 2% (CER) gegenüber $534 Mio. im zweiten Quartal 2025. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie wird voraussichtlich mindestens $0,60 (CER) betragen, verglichen mit $0,60 im Vorjahresquartal. QIAGEN N.V. Hulsterweg 82 5912 PL Venlo Niederlande

ISIN: NL0015001WM6 Frankfurt Stock Exchange, Regulated Market (Prime Standard) Kontakt QIAGEN N.V.: Investor Relations Daniel Wendorff, Tel: +49 2103 29 11322; ir@qiagen.com



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