Wer Einzelaktien im Rohstoffsektor meidet, aber dennoch investieren möchte, kann auf breit aufgestellte Unternehmen setzen. Sie stellen in der Regel Kapital bereit und erhalten im Gegenzug Lizenzgebühren, sogenannte Royalties. Der Vorteil: Sie tragen nicht das Risiko eines Minenbetriebs. Zudem werden Royalties in der Regel anhand der Umsatzgröße ermittelt. Steigen die Kosten wie aktuell durch höhere Energiepreise, trifft das den Minenbetreiber voll, den Royalty-Halter aber nicht. Mit diesem Geschäftsmodell ist Franco Nevada zu einem der größten Royalty-Unternehmen in der Branche aufgestiegen. Einen Blick wert ist aber auch die kleinere Globex Mining. Nicht zuletzt stellt der Bergbau-Riese BHP eine Alternative dar.Den vollständigen Artikel lesen ...
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