Frauen-Power im Gold-Hotspot: Das Erfolgsrezept von Newmont, Lahontan Gold und Paramount Gold Nevada

Es war ein Beben, das weit über die Wall Street hinaus bis in die tiefsten Schächte der globalen Minenindustrie zu spüren war: Als Natascha Viljoen Anfang dieses Jahres den Chefsessel bei Newmont, dem größten Goldminenkonzern der Erde, übernahm, war das weit mehr als nur eine Personalie. Es war das endgültige Signal, dass die Ära des "Old Boys Club" im Bergbau zu Ende geht. Auch abseits der großen Schlagzeilen vollzieht sich der Wandel - und das ausgerechnet im Gold-Hotspot Nevada. Dort beweisen Unternehmen wie Lahontan Gold und Paramount Gold Nevada, dass weibliche Expertise heute den Standard für die nächste Generation von Minen setzt. Diese drei Unternehmen - vom globalen Schlachtschiff bis zum spezialisierten Explorer - belegen eindrucksvoll, dass Frauenpower im 21. Jahrhundert zum harten Wirtschaftsfaktor in einer früheren Männerdomäne geworden ist.Den vollständigen Artikel lesen ...
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