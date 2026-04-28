Allschwil - Das Biotechunternehmen Idorsia ist nach eigenen Aussagen stark in das neue Jahr gestartet. Im ersten Quartal legte der Umsatz mit dem Hoffnungsträger Quviviq (Daridorexant) erneut kräftig zu. Am Ausblick hält das Unternehmen fest. Der Umsatz insgesamt ging zwar von Januar bis März um 3,4 Prozent auf 57 Millionen Franken zurück, wie Idorsia am Dienstag mitteilte. Rund 44 Millionen erwirtschaftete die Gesellschaft mit dem Schlafmittel Quviviq, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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