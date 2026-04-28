Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag deutlich schwächer in den Handel gestartet. Dabei ziehen vor allem die Kursverluste des Schwergewichts Novartis nach schwachen Quartalszahlen den SMI nach unten. Belastend wirken zudem die stockenden Verhandlungen im Nahen Osten sowie die anhaltend hohen Ölpreise. Für Verunsicherung sorgt weiterhin das internationale Geschehen und insbesondere die anhaltende Schliessung der Strasse von Hormus. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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