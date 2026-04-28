Südzucker (SZU) schloss das Geschäftsjahr 2026 schwach ab, wobei die vorläufigen Umsätze im vierten Quartal und der Gesamtjahresumsatz im Jahresvergleich zurückgingen, was auf ein weiterhin schwaches Marktumfeld hindeutet. Die Rentabilität fiel stark, hauptsächlich bedingt durch anhaltenden Druck im Zuckersegment, wo die Preise auf die Margen drückten. Infolgedessen sanken die Erträge im Jahresvergleich erheblich, wobei sowohl EBITDA als auch das operative Ergebnis einen starken Rückgang zeigten. Zusätzliche, bereits angekündigte Wertminderungen belasteten die ausgewiesenen Ergebnisse weiter. Das Management bestätigte, dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 auf leicht niedrigere Umsätze im Jahresvergleich hindeutet, jedoch eine gewisse Stabilisierung der Erträge suggeriert, was darauf hindeutet, dass das Schlimmste des Zyklus möglicherweise hinter uns liegt. Während die kurzfristige Sichtweise weiterhin begrenzt bleibt, sehen wir sich verbessernde Marktbedingungen im Zuckersektor, unterstützt durch höhere Bioethanolpreise, ein geringeres europäisches Angebot und potenzielle wetterbedingte Unterstützung. Insgesamt entwickelt sich das mittelfristige Umfeld positiver, und bei den aktuellen Bewertungen am Tiefpunkt des Zyklus sehen wir einen attraktiven Einstiegspunkt für geduldige Investoren. Wir bestätigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 15,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suedzucker-ag





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