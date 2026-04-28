HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Die aktuelle Nachfrage sei robust, schrieb Stefan Augustin am Dienstag anlässlich einer Veranstaltung mit dem Firmenchef. Er sieht die Weichen gestellt, um die Ziele für 2030 zu erreichen./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000WACK012
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