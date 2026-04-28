In unsicheren Zeiten ist Stabilität immer von Vorteil. So auch bei MUTARES. Denn Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung (am 3. Juli 2026) die Ausschüttung einer Dividende von 2 Euro je Aktie vor und damit ebenso viel wie für 2024. Diese ist als Mindestdividende zu verstehen. Sollten die Münchener sich in Zukunft von Unternehmensbeteiligungen trennen, die Ergebnis und Liquidität abwerfen, sollen die Anteilseigner mit einer zusätzlichen Ausschüttung am Erfolg beteiligt werden. Besser geht nicht.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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