Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag klar schwächer. Belastet wird der Leitindex insbesondere vom Schwergewicht Novartis, dessen Titel nach enttäuschenden Quartalszahlen deutlich nachgeben. Zudem sorgen die stockenden Verhandlungen im Nahen Osten sowie die anhaltend hohen Ölpreise für Zurückhaltung. Für Verunsicherung sorgt vor allem die weiterhin blockierte Strasse von Hormus. Der Preis für Brent-Öl ist zuletzt über 110 US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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