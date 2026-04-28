Basel - Bei Novartis haben Nachahmer-Mittel für wichtige Medikamenten-Blockbuster im ersten Quartal grössere Einbussen verursacht, als von Analysten erwartet. Für CEO Vas Narasimhan dürfte dies den Konzern nur vorübergehend ausbremsen. Neuere Mittel und die Pipeline sollten weiteres Wachstum sichern. DAS ERSTE QUARTAL: Novartis hat am Dienstag mit den Zahlen für das erste Quartal schlechter als erwartet abgeschnitten. Der Umsatz lag mit 13,1 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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