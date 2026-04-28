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WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
Tradegate
28.04.26 | 15:57
180,76 Euro
-2,20 % -4,06
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S&P 100
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NVIDIA CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NVIDIA CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
182,12182,1616:14
180,70180,7815:58
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADVANCED MICRO DEVICES INC275,95-3,33 %
COREWEAVE INC92,53-3,21 %
NVIDIA CORPORATION180,76-2,20 %
ORACLE CORPORATION142,00-3,79 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.