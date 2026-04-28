EQS-News: JENOPTIK Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JENOPTIK Aktiengesellschaft
|Carl-Zeiß-Straße 1
|07743 Jena
|Deutschland
|Telefon:
|+49 3641 652156
|E-Mail:
|sabine.barnekow@jenoptik.com
|Internet:
|https://www.jenoptik.de/
|ISIN:
|DE000A2NB601
|WKN:
|A2NB60
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2316956 28.04.2026 CET/CEST