DJ PTA-AFR: United Eco Solutions Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
United Eco Solutions Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Frankfurt am Main (pta000/28.04.2026/16:15 UTC+2) - United Eco Solutions Aktiengesellschaft gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 12.03.2025 Internet-Veröffentlichung: https://aeronicsneurasystem.com/ Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 11.03.2025 Internet-Veröffentlichung: https://unitedecosolutions.de Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
(Ende)
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Aussender: United Eco Solutions Aktiengesellschaft Münchener Straße 10 60329 Frankfurt am Main Deutschland Ansprechpartner: Mathias Schmid Tel.: +49 69 247 43 54 70 E-Mail: info@aeronicsneurasystem.com Website: aeronicsneurasystem.com ISIN(s): DE000A1R1C81 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart
[ source: https://www.pressetext.com/news/1777385700566 ]
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(END) Dow Jones Newswires
April 28, 2026 10:15 ET (14:15 GMT)