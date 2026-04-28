Knapp -10% Kursabsturz bei Spotify nach Veröffentlichung der Q1 2026 Ergebnisse - und das trotz eines starken Quartals. Die Enttäuschung liegt in der Zukunftsprognose. Hat Spotify das Zeug, seine Relevanz weiter profitabel aufzubauen und ist die Kurskorrektur ein guter Einstiegszeitpunkt? Die Meldung Der schwedische Audio-Streaming-Dienst Spotify meldete für das erste Quartal 2026 einen deutlichen Gewinnsprung und ein stärkeres Nutzerwachstum als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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