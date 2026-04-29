Die Klimawende der Industrie erfordert heute mehr denn je einen technologischen Mix aus geeigneter Infrastruktur und hocheffizienten, dezentralen Vergasungslösungen. Dieses Erfordernis wird durch die aktuelle geopolitische Lage und die anhaltende Energiekrise infolge des Iran-Konflikts noch verstärkt. Da die Unterbrechung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus zu einem spürbaren Verlust des weltweiten Angebots an verflüssigtem Erdgas geführt hat, suchen Unternehmen händeringend nach Alternativen zur Sicherung ihrer Energieversorgung. Laut Prognosen der Internationalen Energieagentur (IEA) bleiben die Beschaffungskosten für fossile Brennstoffe hoch, was die Dringlichkeit der industriellen Dekarbonisierung stark erhöht. In diesem Marktumfeld kristallisiert sich eine Zweiteilung heraus: Während Marktführer Air Liquide durch den Aufbau von Wasserstoff-Hubs und die CO2-Abscheidung die passenden Lösungen für die Schwerindustrie bietet, konkurrieren spezialisierte Anbieter um die enormen Chancen bei der energetischen Nutzung von Abfall und anderen Reststoffen. Wir stellen Chancen vor.Den vollständigen Artikel lesen ...
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