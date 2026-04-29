Gekonnte Explorationsstrategie: DEAL - Mogotes Metals erweitert Kupfer-Gold-Pipeline!

Anzeige / Werbung

Mit der Options- und Joint-Venture-Vereinbarung mit Kennecott Exploration, einer Tochtergesellschaft von Rio Tinto, ergänzt Mogotes Metals sein Portfolio um ein Gold-Kupfer-Porphyrprojekt in den USA!

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mogotes Metals Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Mogotes Metals Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 29. April 2026, 5:38 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Kupfer zählt weiter zu den Metallen, bei denen kurzfristige Lieferkettenrisiken und langfristige industrielle Nachfrage eng zusammenlaufen. In den vergangenen Wochen rückte vor allem Schwefel beziehungsweise Schwefelsäure stärker in den Fokus: Reuters berichtete, dass die Schließung der Straße von Hormus Schwefellieferungen aus der Golfregion beeinträchtigte und dass Schwefelsäure ein wichtiger Einsatzstoff für Kupferproduzenten ist, die mit Lösungsmittelextraktion und Elektrogewinnung arbeiten.

Zudem berichtete Reuters, dass China als weltweit größter Schwefelsäureproduzent Exporte ab Mai 2026 untersagen will. Für den Kupfermarkt ist das relevant, weil laut Reuters rund ein Fünftel der weltweiten primären Raffinadekupferproduktion über SX-EW-Verfahren läuft, bei denen Schwefelsäure als Laugenreagenz eingesetzt wird.

Solche Entwicklungen können kurzfristig Kosten, Planungssicherheit und Verfügbarkeit in einzelnen Produktionsketten belasten. Gleichzeitig sollte dieser Faktor nicht isoliert betrachtet werden: Preisentwicklungen bei Kupfer hängen weiterhin von vielen Einflussgrößen ab, darunter Konjunktur, Lagerbestände, Energiepreise, Wechselkurse, Minenangebot, Nachfrage aus China sowie geopolitische Risiken.

Neben diesen kurzfristigen Marktimpulsen bleibt Kupfer strukturell eng mit Elektrifizierung,Stromnetzen, Rechenzentren, Industrieanlagen und moderner Mobilität verbunden. Genau diese Verbindung macht neue Explorationsprojekte in politisch und infrastrukturell relevanten Bergbauregionen für den Markt besonders beachtenswert.

Ein anschauliches Beispiel liefert die Elektromobilität: Nach einem Factsheet der International Copper Association aus dem Jahr 2017 enthält ein batterieelektrisches Auto im damaligen technischen Referenzrahmen rund 83 kg Kupfer. Ladepunkte kommen je nach Ausführung mit etwa 0,7 kg bis zu 8 kg Kupfer hinzu. Diese Werte dienen hier als Branchenillustration und sind keine Prognose.

Quelle: Eigene Erstellung; Daten: International Copper Association / Copper Alliance, Factsheet Juni 2017.

Für Anleger bleibt deshalb wichtig: Kupfer ist zwar ein zentraler Rohstoff der Elektrifizierung, doch Explorationsunternehmen sind keine Produzenten. Ihr Wert hängt maßgeblich davon ab, ob Bohrprogramme, technische Arbeiten, Genehmigungen, Finanzierung und spätere wirtschaftliche Studien erfolgreich voranschreiten.

Auch in den USA wird Kupfer strategisch stärker beachtet, weil Stromnetze, Rechenzentren, Industrieansiedlungen und Infrastrukturinvestitionen zusätzliche Materialströme benötigen. Entsprechend soll der Kupferbergbau laut Prognose jährlich um fast 4,7% steigen!

Quelle: Eigene Erstellung; Daten: Fortunebusinessinsights.com

Vor diesem Hintergrund lohnt ein Blick auf Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) die am 15. April2026 den Abschluss einer Options- und Joint-Venture-Vereinbarung mit Kennecott Exploration Company, einer Tochtergesellschaft des Bergbaukonzerns Rio Tinto, über eine Gold-Kupfer-Entdeckung in Montana, USA gemeldet haben.

"Copper Cliff': Vorressourcen-Projekt mit historischer Bohrdatenbank!

"Copper Cliff' liegt im US-Bundesstaat Montana innerhalb des historischen "Copper Cliff'-Bergbaudistrikts. Kennecott/Rio Tinto entdeckte das aussichtsreiche "Claims'-Paket laut Mogotes im Jahr 2006. Seit 2017 fanden auf dem Projekt nach Unternehmensangaben keine Explorationsarbeiten mehr statt. Zur Einordnung: "Copper Cliff' ist noch ein Vorressourcen- und Explorationsprojekt, für das es noch keine nach NI 43-101 ausgewiesene Mineralressource oder Mineralreserve.

Quelle: Mogotes Metals Inc.

Mogotes (WKN: A3ENQ6) stützt die nächste technische Einordnung zunächst auf eine von Rio Tinto bereitgestellte historische Bohrdatenbank. Diese umfasst nach Unternehmensangaben 25 Bohrlöcher mit insgesamt rund 32.000 m Bohrlänge. Aus sieben Bohrlöchern innerhalb des Porphyrkomplexes berechnete Mogotes Gold- und Kupferabschnitte.

Der bislang stärkste veröffentlichte Abschnitt stammt aus Bohrloch 14CC0013: 1.252,5 m mit 0,41 g/t Gold und 0,34% Kupfer ab 665 m, einschließlich 305,2 m mit 0,67 g/t Gold und 0,59% Kupfer ab 859,3 m sowie weiterer Unterabschnitte von 79,8 m mit 0,51 g/t Gold und 0,45% Kupfer ab 1.246 m und 137,4 m mit 0,72 g/t Gold und 0,51% Kupfer ab 1.456 m. Die angegebenen Abschnitte sind Bohrlochlängen, die wahren Mächtigkeiten wurden noch nicht bestimmt.

Quelle: Mogotes Metals Inc.

Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) nutzte die vorhandenen Bohrabschnitte außerdem, um einen Explorationszielbereich für die nächsten geplanten Bohrphasen zu definieren. Dieser Zielbereich weist nach Unternehmensangaben eine vertikale Ausdehnung von rund 1.000 m und eine projizierte Fläche von etwa 450 m x 300 m auf.

Quelle: Mogotes Metals Inc.

Auch hier gilt: Ein Explorationsziel ist konzeptionell und darf nicht mit einer Mineralressource oder Mineralreserve gleichgesetzt werden.

Potenzial für eine breitere, saisonal ergänzende Explorationsstrategie!

Operativ ist "Copper Cliff' für Mogotes (WKN: A3ENQ6) auch deshalb interessant, weil die Explorationssaison in Montana zeitlich anders verläuft als die Feldsaison beim Flaggschiffprojekt "Filo Sur' im argentinisch-chilenischen Grenzgebiet. Nach Einschätzung des Unternehmens kann "Copper Cliff' damit die Möglichkeit eröffnen, Explorationsarbeiten und Nachrichtenfluss über einen größeren Teil des Jahres zu verteilen.

Die wirtschaftlichen Eckdaten der Vereinbarung sind klar gestaffelt: Mogotes hat nach Unternehmensangaben das Recht, durch allein finanzierte Explorationsausgaben zunächst 51% und anschließend bis zu 60% am Projekt zu erwerben. Dafür muss das Unternehmen innerhalb des ersten Jahres mindestens 4,0 Mio. USD investieren und bis zum dritten Jahrestag insgesamt mindestens 16,0 Mio. USD aufwenden, mindestens 70% dieser 16,0 Mio. USD müssen auf bohrbezogene Ausgaben entfallen. Nach Erreichen der 51%-Beteiligung kann Mogotes durch weitere Ausgaben von mindestens 40,0 Mio. USD bis zum sechsten Jahrestag auf 60% erhöhen. Insgesamt wären dafür bis zu 56,0 Mio. USD an projektbezogenen Explorationsausgaben erforderlich.

Zu beachten sind außerdem die Rückerwerbsrechte von Kennecott: Nach dem 51%-"Earn-in' kann Kennecott innerhalb von 90 Tagen durch Zahlung von 32,0 Mio. USD seine Beteiligung auf 51% erhöhen, die weitere Option von Mogotes auf 60% würde dann entfallen. Nach einem möglichen 60%-"Earn-in' kann Kennecott innerhalb von 90 Tagen durch Zahlung von 140,0 Mio. USD seine Beteiligung auf 60% erhöhen. Diese Struktur begrenzt zwar den maximalen Anteil von Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) unter bestimmten Umständen, bestätigt aber zugleich, dass Kennecott wesentliche Rechte am Projekt behält.

Die Vereinbarung verschafft Mogotes also ein stufenweises Erwerbsrecht, aber keine sofortige endgültige 60%-Beteiligung. Ob und in welchem Umfang dieses Recht genutzt werden kann, hängt von künftigen Explorationsausgaben, Arbeitsergebnissen, Finanzierung, operativer Umsetzung und den vertraglichen Rechten von Kennecott ab.

"Filo Sur': VIER Bohrgeräte im bislang größten Programm des Unternehmens!

Parallel meldete Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) am 8. April 2026 ein Bohrupdate für "Filo Sur'. Nach Unternehmensangaben bohren derzeit vier Bohrgeräte gleichzeitig auf beiden Seiten der argentinisch-chilenischen Grenze. Das Unternehmen bezeichnet das Programm als das bislang größte Bohrprogramm bei "Filo Sur' und weist darauf hin, dass das Projekt südlich an die große "Filo-del-Sol'-Kupfer-Gold-Silber-Ressource von BHP/Lundin im "Vicuña'-Distrikt angrenzt.

Quelle: Mogotes Metals Inc.

Zwei Bohrgeräte testen in Chile großflächige Porphyr- und Hochsulfidationsziele im priorisierten Zielgebiet "Luz del Sol'. Zwei weitere Bohrgeräte untersuchen Parallelziele auf der argentinischen Seite des Projekts. Mogotes erklärte zudem, dass das Unternehmen für die laufende Feldsaison vollständig finanziert sei.

Besonders relevant ist dabei die integrierte geophysikalische 3D-Modellierung: Mogotes (WKN: A3ENQ6) identifizierte entlang des "Luz-del-Sol'-Trends nach eigenen Angaben auffällige Anomalien über rund 3,25 km. Das Unternehmen interpretiert diese Signaturen als mögliches Porphyrziel im "Vicuña'-Distrikt, dies bleibt jedoch eine geologische Interpretation, die durchBohrungen und Analyseergebnisse weiter überprüft werden muss.

Quelle: Mogotes Metals Inc.

Erste Analyseergebnisse aus dem südlichen Zielcluster "Cruz del Sur' und "Stockwork Hills' waren laut Unternehmensmeldung vom 8. April 2026 aus dem Labor ausstehend und werden in den kommenden Wochen erwartet. Ergebnisse zu "Luz del Sol' sollen folgen, sobald die Bohrungen weiter voranschreiten und die Daten vom Unternehmen ausgewertet wurden.

Fazit:

Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) erweitert seine Projektbasis mit "Copper Cliff' um ein Gold-Kupfer-Porphyrprojekt in Montana, das auf einer historischen Bohrdatenbank von Rio Tinto/Kennecott aufbaut und nach Unternehmensangaben seit 2017 nicht mehr exploriert wurde. Die Optionsstruktur ist aus Sicht des Unternehmens operativ interessant, muss aber korrekt als stufenweises "Earn-in'-Modell mit zukünftigen Explorationsausgaben und Kennecott-Rückerwerbsrechten dargestellt werden.

Gleichzeitig läuft bei "Filo Sur' das nach Unternehmensangaben bisher größte Bohrprogramm des Unternehmens. Für Leser ergibt sich damit eine klar erkennbare Nachrichtenbasis: "Copper Cliff'steht für ein neues, vorressourcenbasiertes Explorationsziel in den USA, "Filo Sur' bleibt das zentrale aktive Bohrprojekt im "Vicuña'-Distrikt.

Viele Grüße,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und Hinweise:

Mogotes Metals Inc., Pressemitteilung vom 15. April 2026: "Mogotes Signs Option with Rio Tinto over Gold Copper Porphyry Project in USA" Mogotes Metals Inc., Pressemitteilung vom 8. April 2026: "Drilling Update at Filo Sur Project - 4 Rigs Drilling Multiple Porphyry and Epithermal Targets in the Vicuña District, Argentina-Chile" Reuters, 17./20. April 2026: "Iran war's sulfurous fallout spreads to copper and nickel" International Copper Association / Copper Alliance, Factsheet Juni 2017: "The Electric Vehicle Market and Copper Demand". Intro-Bild: stock.adobe.com.

Methodik/Annahmen: Diese Veröffentlichung basiert auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen, Unternehmensangaben, Branchenquellen und Nachrichtenquellen. Es wurden keine eigenen Kursmodelle, keine eigenen Mineralressourcenschätzungen und keine eigenen technischen Gutachten erstellt. Technische Angaben wurden aus Unternehmensmeldungen übernommen und sind im Lichte der jeweiligen Originalquellen, der dortigen Einschränkungen und der geltenden NI-43-101-Hinweise zu lesen. Es besteht keine Aktualisierungspflicht.

Transparenz-, Werbe- und Interessenkonflikthinweis:

Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung mit eindeutig werblichem Charakter. Sie wurde am 28. April 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. JS Research GmbH erhält für diese Veröffentlichung eine Vergütung von Swiss Resource Capital AG. Swiss Resource Capital AG unterhält eine entgeltliche IR-Beziehung mit Mogotes Metals Inc. Damit besteht ein wesentlicher Interessenkonflikt.

Es handelt sich nicht um eine Finanzanalyse im Sinne des Kapitalmarktrechts, nicht um unabhängiges Research, nicht um Anlageberatung und nicht um eine persönliche Empfehlung. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren dar. Leser sollten Anlageentscheidungen ausschließlich auf Basis eigener Prüfung und unter Einbeziehung qualifizierter fachlicher Beratung treffen.

Eigene Positionen/weitere Interessen: Nach der für diese Veröffentlichung zugrunde gelegten Erklärung halten JS Research GmbH und der verantwortliche Autor zum Zeitpunkt der Erstellung keine Aktien von Mogotes Metals Inc. und keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von 0,5% oder mehr in den genannten Wertpapieren. JS Research GmbH, der Autor, Mitarbeiter, verbundene Personen oder Auftraggeber können jedoch künftig Positionen in den genannten Wertpapieren eingehen oder abbauen. Dadurch können weitere Interessenkonflikte entstehen.

Risikohinweise: Investments in Rohstoff-, Explorations-, Neben- und Microcap-Aktien sind spekulativ und können bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Besondere Risiken bestehen unter anderem durch Explorationsmisserfolg, Verzögerungen, Finanzierungsbedarf und Verwässerung, Rohstoffpreis- und Währungsschwankungen, geringe Marktliquidität, Genehmigungs- und Umweltrisiken, operative Risiken, Länderrisiken, vertragliche Risiken, Abhängigkeit von Dienstleistern, technische Unsicherheiten sowie allgemeine Markt- und Konjunkturrisiken.

Technischer Hinweis zu Mogotes Metals: Copper Cliff ist ein Vorressourcen- und Explorationsprojekt. Historische Bohrdaten, Explorationsziele, geophysikalische Interpretationen und Bohrabschnitte dürfen nicht als Nachweis einer wirtschaftlich gewinnbaren Lagerstätte verstanden werden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, für Copper Cliff wurden im Artikel keine Mineralressourcen oder Mineralreserven ausgewiesen. Bohrabschnitte sind, soweit nicht anders angegeben, Bohrlochlängen - wahre Mächtigkeiten können abweichen oder sind noch nicht bestimmt.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen zu geplanten Bohrprogrammen, erwarteten Analyseergebnissen, potenziellen Projektfortschritten, möglichen Earn-in-Stufen, Kupfer-, Goldmarktentwicklungen, Nachrichtenfluss oder künftiger Wertentwicklung sind zukunftsgerichtet und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Es wird keine Gewähr übernommen, dass genannte Planungen, Annahmen oder Erwartungen eintreten.

Haftungsausschluss: Die Informationen wurden mit angemessener Sorgfalt aus Quellen zusammengestellt, die zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig erachtet wurden. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder wirtschaftliche Verwertbarkeit wird nicht übernommen. Für externe Links, Chartdaten, übersetzte Inhalte, Drittgrafiken und Marktangaben wird keine Haftung übernommen. Frühere Wertentwicklungen, Projektfortschritte oder Marktbewegungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen.

Vertriebsbeschränkung: Diese deutschsprachige Veröffentlichung richtet sich ausschließlich an Leser in der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich, soweit dort zulässig. Sie ist nicht zur Verteilung in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Australien, dem Vereinigten Königreich oder sonstigen Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine solche Verbreitung gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Personen, die Zugriff auf diese Veröffentlichung erhalten, müssen etwaige lokale Beschränkungen eigenverantwortlich beachten.

Urheberrecht: Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen, soweit nicht Rechte Dritter an Bildern, Grafiken oder Quellen bestehen, bei der JS Research GmbH. Nachdruck, kommerzielle Weiterverbreitung, Bearbeitung oder Aufnahme in Datenbanken sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung zulässig. Weitere Informationen: https://www.js-research.de/disclaimer-agb/

Enthaltene Werte: GB0007188757,XD0002747026,CA6080111025,XC0005705501,XC0009656965