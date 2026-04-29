Europas Wasserstoff-Revolution steht und fällt mit Mikromaterialien wie Silizium für Elektrolyseure, Fumed Silica, als thermischer Stabilisator in Brennstoffzellen. Die EU importiert 80 % dieser Stoffe aus Asien, aber der Critical Raw Materials Act erzwingt nun 40 % lokale Wertschöpfung bis 2030. Wer diese Versorgungslücke schließt, verwandelt geopolitische Risiken in Rendite. Wir sehen uns an, wie Nel ASA, HPQ Silicon und Wacker Chemie Fumed Silica hochreines Silizium und Elektrolyse-Technik profitabel skalieren.Den vollständigen Artikel lesen ...
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