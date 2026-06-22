Die Eurosatory in Paris zählt zu den wichtigsten Verteidigungs- und Technologiemessen weltweit. Hier werden nicht nur neue Systeme präsentiert, sondern auch strategische Partnerschaften geschlossen, die über zukünftige Marktanteile und Milliardenaufträge entscheiden können. Angesichts steigender Verteidigungsbudgets rücken vor allem Drohnentechnologie, Drohnenabwehr, Präzisionswaffen und KI-gestützte Aufklärung in den Fokus. Mehrere Unternehmen nutzten die diesjährige Messe, um mit wegweisenden Kooperationen ihre Position in diesen wachstumsstarken Zukunftsmärkten auszubauen.
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