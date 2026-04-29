Die Energie-Wende eskaliert - Lithium zieht an, und American Critical sitzt genau darauf

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Der Markt beginnt sich zu drehen. Nicht langsam. Nicht leise. Sondern genau so, wie es in früheren Zyklen immer passiert ist: erst ignoriert, dann plötzlich sichtbar - und dann zu spät.

Dieser Artikel wird im Auftrag von American Critical Minerals Corp. veröffentlicht

(CSE: KCLI | OTCQB: APCOF | FSE: 2P30)

Willkommen zurück, liebe Leser,

was sich aktuell im Energiesektor abspielt, ist kein gewöhnlicher Rohstoffmove.

Es ist eine Verschiebung.

Öl-Schock = Kapital dreht in neue Energie

Die Spannungen im Nahen Osten treffen einen Nerv.

Nicht nur Ölpreise steigen - das System selbst wird infrage gestellt.

Jede Eskalation zeigt:

Abhängigkeit ist Risiko

Versorgung ist Macht

Energie ist Politik

Und genau hier beginnt Kapital umzuschichten.

China beschleunigt Solar.

EV-Nachfrage bleibt hoch.

Netzinfrastruktur wird ausgebaut.

Und das Entscheidende:

Speicher wird zum Engpass.



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Lithium reagiert bereits - und das deutlich

Die Zahlen sind eindeutig:

Lithiumcarbonat in China bei rund 175.000 CNY pro Tonne

+50% seit Jahresbeginn

Höchster Stand seit drei Monaten

Das ist kein Zufall.

Das ist Nachfrage.

Und sie kommt von mehreren Seiten gleichzeitig:

EVs bleiben die Basis:

BYD hebt Prognose auf 1,5 Millionen Fahrzeuge im Ausland an

Staatlicher Ausbau läuft weiter:

China will 180 Gigawatt Ladeinfrastruktur bis 2027

Und jetzt kommt die neue Welle:

AI + Rechenzentren

Diese Systeme brauchen Energiespeicher.

Und diese Speicher brauchen Lithium - oft mehr als klassische EV-Batterien.

Das ist neue Nachfrage.

Und sie ist noch nicht vollständig eingepreist.

ACM (WKN: A40VTE | Symbol: 2P30) - vom Potash-Play zum Lithium-Setup

Hier beginnt die Fehlbewertung.

American Critical Minerals wird aktuell noch als "Kalistock" gesehen.

Das greift zu kurz.

Denn Green River ist kein Single-Commodity-Projekt.

Jede Bohrung testet:

Kali

Lithium

Brom

Gleiche Struktur. Gleicher Aufwand. Mehrere Rohstoffe.

Und genau in einem Markt, in dem Lithium wieder anzieht, verändert das die Wahrnehmung.

Green River - kein Blindflug, sondern ein definiertes System

Das Projekt liegt in Utah, im Paradox Basin:

20-30 km von Moab entfernt

Direkt neben Intrepid Potash (aktive Produktion)

Das ist entscheidend.

Hier wird bereits produziert.

Das System funktioniert.

Das Risiko ist nicht "ob es existiert" - sondern wie groß es wirklich ist.

Infrastruktur ist bereits da

Das ist kein abgelegenes Explorationsprojekt.

Green River verfügt über:

Straßenanbindung

Nähe zu Bahn

Strom

Wasser

Arbeitskräfte

Das reduziert nicht nur Kosten.

Es beschleunigt alles.

Die Dimension - was hier wirklich liegt

Basierend auf 33 historischen Öl- und Gasbohrungen ergibt sich:

600 Mio. bis 1 Mrd. Tonnen Sylvinit

19% bis 29% eKCl

Wichtig:

Das ist ein Exploration Target - keine Ressource.

Aber:

Es basiert auf realen Daten:

Gamma-Ray Logs

Resistivität

Dichte

Sonic

Das ist kein "Greenfield"-Projekt ohne Grundlage.

Cycle 5 - der entscheidende Layer

Die zentrale Formation:

Tiefe: ~1.200 bis 1.900 Meter

Mächtigkeit: 3-6 Meter

Grade: 22-25% eKCl

Und entscheidend:

Die Qualität verbessert sich Richtung Nordosten

Genau dort wird gebohrt.

Und genau hier kommt Lithium ins Spiel

Das gleiche System enthält:

Lithium-haltige Sole

Brom

Das bedeutet:

Jede Bohrung liefert mehrere Datensätze.

Mehrere potenzielle Erlösquellen.

Und genau das ist der Punkt, den der Markt noch nicht vollständig bewertet.

Makro + Asset = Setup

Das Timing ist kein Zufall:

Energiekrise beschleunigt Alternativen

Lithiumpreise ziehen wieder an

Neue Nachfrage durch AI entsteht

USA wollen eigene Lieferketten

Und in diesem Umfeld steht:

Ein US-Projekt

Mit Infrastruktur

Mit Skalierungspotenzial

Mit Lithium-Exposure

Das ist die Kombination.

Der Markt beginnt gerade erst umzudenken

ACM (WKN: A40VTE | Symbol: 2P30) ist noch:

kein Produzent

keine definierte Ressource

am Anfang der Bohrphase

Genau deshalb ist es interessant.

Diese Stories laufen nicht am Ende.

Sie laufen am Anfang der Neubewertung.

Fazit

Der Markt verschiebt sich.

Lithium zieht an.

Nachfrage wächst breiter als je zuvor.

Und Projekte mit echter Substanz beginnen Aufmerksamkeit zu bekommen.

American Critical Minerals ist kein reines Lithium-Play.

Aber es sitzt genau dort, wo Lithium entsteht.

Mit Größe. Mit Daten. Mit Struktur.

Und jetzt geht es in die Phase, in der das bestätigt wird.

Das ist der Moment, den der Markt nicht lange ignoriert.

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