Gevorkyan hat die vollständige Übernahme von Sinteris Italia abgeschlossen, die wahrscheinlich als Asset Deal strukturiert wurde und dabei Altlasten vermeidet. Das Zielunternehmen, das einen Umsatz von 12-14 Mio. EUR und ein EBITDA von etwa 2 Mio. EUR erzielt, wurde für 10 Mio. EUR erworben (alle Zahlen mwb Schätzung). Strategisch stärkt die Transaktion die Marktposition von Gevorkyan, indem sie italienische Hochpräzisionstechnik mit Zugang zu Premiumsektoren wie Luft- und Raumfahrt kombiniert und gleichzeitig die kosteneffiziente Produktion und F&E-Basis in der Slowakei nutzt. Obwohl die Übernahme die Margen leicht verwässern könnte, wird erwartet, dass sie das Umsatzwachstum und die Rentabilität durch Synergien vorantreibt, was die unveränderte Kurszielsetzung von 12,80 EUR und die fortgesetzte Kaufempfehlung mit einem Potenzial von über 60 % unterstützt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gevorkyan-as
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