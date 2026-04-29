Mister Spex wird am 7. Mai die Ergebnisse für Q1 26 veröffentlichen, wobei wir einen Rückgang des Umsatzes um 10 % im Vergleich zum Vorjahr auf 40,2 Mio. EUR erwarten, bedingt durch schwache Online-Nachfrage und anhaltend schwaches Verbrauchervertrauen in Deutschland. Dennoch rechnen wir mit einer signifikanten Expansion der Bruttomarge um +259 Basispunkte im Jahresvergleich auf etwa 59 %, was auf eine überlegene Produktmix und Preisdiziplin hinweist. Während das EBITDA aufgrund von Saisonalität auf -1,5 Mio. EUR prognostiziert wird, bleibt der Fokus auf dem Ziel für das Geschäftsjahr 26, das angepasste EBITDA-Break-even zu erreichen. Der strategische Kurswechsel hin zu einem hochmargigen Omnichannel-Modell scheint intakt zu sein, wobei die physischen Geschäfte das E-Commerce-Segment übertreffen. Unserer Ansicht nach sollten alle Margenverbesserungen als Bestätigung der aktuellen Restrukturierungsbemühungen angesehen werden. Folglich bestätigen wir unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 3,40 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mister-spex-se
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