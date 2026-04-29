DJ PTA-AFR: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG
Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG: Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
Wien (pta000/29.04.2026/10:31 UTC+2) - Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.warimpex.com/media/pdf/german/financial-reports/2024-26/ wx_Final_Jahresfinanzbericht25.pdf Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
(Ende)
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Aussender: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Wien Österreich Ansprechpartner: Daniel Folian Tel.: +43 1 310 55 00 E-Mail: investor.relations@warimpex.com Website: www.warimpex.com ISIN(s): AT0000827209 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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(END) Dow Jones Newswires
April 29, 2026 04:31 ET (08:31 GMT)