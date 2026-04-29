EQS-News: Hawesko Holding SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hawesko Holding SE
|Elbkaihaus, Große Elbstraße 145 d
|22767 Hamburg
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@hawesko-holding.com
|Internet:
|https://www.hawesko-holding.com/
|ISIN:
|DE0006042708
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2318122 29.04.2026 CET/CEST