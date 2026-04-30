Der Gesundheitsmarkt steht 2026 vor einem paradoxen Szenario. Öffentliche Kassen ächzen unter Rekordausgaben, während bahnbrechende Technologien die Medizin neu definieren. KI-gesteuerte Wirkstoffforschung und personalisierte Therapien versprechen Effizienzgewinne, doch regulatorische Hürden und Preiskämpfe lassen die Kurse schwanken. In dieser Gemengelage trennt sich die Spreu vom Weizen. Drei unterschiedliche Biotech-Strategien könnten jetzt den entscheidenden Vorsprung liefern. Novo Nordisk beherrscht den Massenmarkt für Stoffwechselkrankheiten, Vidac Pharma attackiert Krebs auf neuartige Weise und Evotec digitalisiert die gesamte Wirkstoffsuche.Den vollständigen Artikel lesen ...
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