Hier kann man ohne Übertreibung von einer Patent-Superklippe sprechen: Satte 236 Mrd. USD drohende jährliche Umsatzverluste zwingen die biopharmazeutische Industrie dazu, neue Wege zu gehen. Pharma-Riesen müssen schwindende Blockbuster-Einnahmen durch den gezielten Zukauf innovativer Onkologie-Plattformen ersetzen, da herkömmliche Krebstherapien zunehmend an Grenzen stoßen. Dieser Innovationsdruck löst eine Konsolidierungswelle aus, bei der forschungsstarke Biotechs mit geschützten Wirkmechanismen ins Zentrum potenzieller Käufer rücken. Vor allem intrazelluläre und metabolische Behandlungsansätze gewinnen rasant an Bedeutung, um therapieresistente Krebsarten zu bekämpfen. Wir blicken auf die Erfolge von Revolution Medicines und nennen den nächsten potenziellen Überflieger.
Enthaltene Werte: GB00BM9XQ619,US76155X1000,US58933Y1055Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de