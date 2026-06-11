Krebs bleibt eine der größten Geißeln der Menschheit und gleichzeitig ist dies der mit Abstand größte Gesundheitsmarkt überhaupt. Doch den Pharmariesen alter Schule geht die Onkologie-Pipeline aus und nun werden immer öfter kleinere, weit innovativere Player übernommen. Der M&A-Markt erlebt deshalb extrem dynamische Zeiten. So meldete diese Woche GSK die Übernahme von Nuvalent für 10,6 Mrd. USD in Cash. Gilead Sciences schlug wiederum im April bei der deutschen Tubulis zu - für insgesamt 5 Mrd. USD. Kurz darauf bot Eli Lilly bis zu 7 Mrd. USD für Kelonia Therapeutics, nur um einmal ein paar der Deals in diesem Jahr zu nennen. Wir blicken heute deshalb auf die Chancen im Sektor und legen die Aktien von Eli Lilly, Vidac Pharma und GSK auf die Börsenwaage!Den vollständigen Artikel lesen ...
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