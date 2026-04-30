Kurschancen mit Wind, Wasserstoff und Weitsicht: Wohin steuern Nordex, Nel ASA und RE Royalties?

Die Energiewende an der Börse bei einzelnen ausgewählten Aktien zu verfolgen, ist höchst spannend. Vor allem weil dabei Euphorie und Skepsis so hauteng beieinanderliegen. Während der etablierte Turbinenbauer Nordex mit Rekordzahlen glänzen konnte und damit wohl die Analysten zu Kursziel-Erhöhungen treibt, müssen Anleger bei dem Wasserstoff-Pionier, wie z. B. Nel ASA weiterhin starke Nerven beweisen und auf das Ende einer langen Durststrecke hoffen. Zuletzt keimte Hoffnung auf, dass der charttechnische Ausbruch gelingt, doch es ist anscheinend noch ein harter Kampf zwischen den Bullen und den Bären, der noch immer tobt. Abseits der großen Schlagzeilen tut sich bei RE Royalties etwas Spannendes. Mit einer wegweisenden strategischen Überprüfung und der Schließung einer charttechnischen Kurslücke zeigt das Unternehmen, dass es aus dem Schatten der Großen versucht hervorzutreten. In diesem Bericht analysieren wir, unter welchen Voraussetzungen bei Nel der Ausbruch gelingt, wie die Reise bei Nordex weitergehen könnte und warum die Zeichen bei RE Royalties auf Aufbruch stehen, wie sich dabei das Solaris-Investment auswirkt und wo die nächsten Hürden auf dem Weg nach oben liegen. Begleiten Sie uns in eine Welt, in der nachhaltige Finanzierungsmodelle auf Windkraft und die Hoffnung auf das Comeback des Wasserstoffs treffen.

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