Öl bricht über $108 und Wedgemount dreht die Produktion genau jetzt wieder an

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Keine Filter. Keine Beschönigung. Öl "steigt" nicht mehr. Öl explodiert. WTI hat die Marke von $108 pro Barrel durchbrochen - fast +15% in dieser Woche - und das ist kein technischer Move.

Dieser Artikel wurde im Auftrag von Wedgemount Resources (WKN A3CQU5) erstellt und verarbeitet.

Das ist echtes Angebot, das verschwindet.





DER MARKT VERLIERT DIE KONTROLLE

Was hier passiert, ist klar:

Die Strait of Hormuz ist faktisch blockiert

ist faktisch blockiert Rund 20% der globalen Ölströme betroffen

betroffen Die USA halten die Blockade gegen Iran aufrecht

Iran droht mit Gegenmaßnahmen

Das ist kein Nachrichtenzyklus.

Das ist ein massiver Angebotsschock in einem bereits engen Markt.

Und die Daten bestätigen es:

US-Lagerbestände: fallen stark

Exporte: Rekordniveau (über 6 Mio. b/d)

Globales Angebot: zieht sich sichtbar zurück

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SO BEGINNEN ECHTE BULLENMÄRKTE

Vergessen Sie $70, $80, selbst $90.

Das war Positionierung.

Das hier ist:

Erzwungene Neubewertung des Marktes.

Wenn Angebot verschwindet:

Käufer reagieren sofort

Tanker werden umgeleitet

Preise steigen nicht langsam - sie springen

UND JETZT KOMMT DER ENTSCHEIDENDE PUNKT

Während Öl durch die Decke geht…

Während globale Versorgung schrumpft…

Während alle nach sicheren Barrel suchen…

kommt diese Meldung:

Wedgemount Resources Corp. (WKN: A3CQU5 | Symbol: 8H5)

DIE NEWS: PRODUKTION KOMMT ZURÜCK - IN EINEN $108 MARKT

Was wurde gemeldet?

DAVIS LEASE - WIEDER ONLINE

2 Bohrlöcher reaktiviert

40,7 Barrel pro Tag (kombiniert) über 8 Tage

Warum das wichtig ist:

Diese Wells waren bereits Produzenten

Temporär stillgelegt

Jetzt zurück - in einem völlig neuen Preisumfeld

Management sagt klar:

Diese Wells sollen wieder konstante Produktionsniveaus erreichen

DAS IST ERST DER ANFANG

Über das gesamte Portfolio:

17 Wells aktuell in Produktion

7 weitere Wells kommen diese Woche online

Das ist kein Ausblick.

Das passiert jetzt.

HIER VERSTEHT DER MARKT ES NOCH NICHT

Viele denken noch:

Exploration

Zukunft

"Story entwickelt sich noch"

Aber das hier ist:

Produktion, die direkt in einen steigenden Ölpreis hineinwächst

Und genau so entstehen:

explosive Neubewertungen

PERMIAN BASIN - DER WICHTIGSTE ORT DER WELT AKTUELL

Permian Basin

Wenn globale Versorgung unter Druck steht:

Alles verlagert sich hierhin.

Größte Förderregion Nordamerikas

Voll ausgebaute Infrastruktur

Sofort lieferfähig

Mit Hormuz unter Druck:

Die Welt braucht sichere Barrel

Und die kommen aus:

den USA - konkret aus dem Permian Basin

VERBINDEN WIR ALLES

MAKRO

$108 Öl

Massive Angebotsstörung

Hormuz eingeschränkt

MARKT

Lagerabbau

Rekordexporte

Engpass

MIKRO (WEDGEMOUNT)

Produktion startet neu

Mehr Wells gehen online

Direkter Hebel auf Ölpreis

DAS IST KEIN ZUFALL - DAS IST TIMING

Wenn diese Wells bei $70 zurückkommen?

Andere Story.

Bei $108?

Jeder zusätzliche Barrel zählt massiv.

Mehr Produktion bedeutet:

Mehr Umsatz

Höhere Margen

Schnell wachsender Cashflow

SO ENTSTEHEN RE-RATES

Märkte reagieren hier nicht langsam.

Sie springen.

Sobald erkannt wird:

Ölpreis steigt

Produktion steigt

Permian-Exposure vorhanden ist

Dann passiert:

eine schnelle Neubewertung

FAZIT

Das ist roh.

Öl explodiert

Angebot verschwindet

Die Welt sucht verzweifelt nach Barrel

Und Wedgemount:

bringt genau jetzt Produktion zurück in den Markt

WTI bei $108 verändert alles.

Nicht irgendwann.

Jetzt.

Und mittendrin:

Wedgemount Resources Corp. (WKN: A3CQU5 | Symbol: 8H5)

Produktion steigt

Wells kommen online

Direkter Hebel auf Öl

Das ist kein langsamer Move.

Das ist der Beginn einer explosiven Phase.

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BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

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