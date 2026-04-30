Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Die Agrarwirtschaft erlebt aktuell einen selten dagewesenen Einschnitt, der durch die allgegenwärtigen geopolitischen Spannungen und die Blockade der Straße von Hormus ausgelöst wurde. Vor allem letztere Entwicklung hat die Achillesferse der modernen Landwirtschaft offengelegt: die extreme Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen für die Düngemittelproduktion und die Fragilität globaler Just-in-time-Lieferketten. Da etwa 20 % des weltweiten Erdöls und verflüssigten Erdgases (LNG) durch diese Meerenge fließen, führt die Blockade nicht nur zu explodierenden Energiekosten, sondern bedroht direkt die Produktion von Stickstoffdünger, dessen Hauptkostenfaktor Erdgas ist. Wenn Dünger teurer wird, könnten Felder brach liegen und als Folge die Nahrungsmittelproduktion sinken. Das könnte vor allem in ärmeren Regionen der Welt sogar Hunger bedeuten. Dünger muss rechtzeitig auf Felder ausgebracht werden, damit er seine Wirkung entfalten kann. In diesem Umfeld müssen etablierte Giganten wie Nutrien und Nestlé ihre Geschäftsmodelle radikal optimieren, während Akteure wie MustGrow Biologics als Innovationstreiber an Bedeutung gewinnen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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