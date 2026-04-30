EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA
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Dräger mit starkem ersten Quartal 2026
Lübeck - Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat ihren Auftragseingang im ersten Quartal 2026 dank einer guten Nachfrage weiter gesteigert. Mit rund 865 Mio. Euro übertraf der Auftragseingang den hohen Vorjahreswert um etwa 4 Mio. Euro (3 Monate 2025: 860,8 Mio. Euro). Der Umsatz stieg um etwa 26 Mio. Euro auf rund 756 Mio. Euro (3 Monate 2025: 730,3 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich deutlich auf rund 18 Mio. Euro (3 Monate 2025: 0,4 Mio. Euro). Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 2,4 Prozent (3 Monate 2025: 0,1 Prozent).
"Im ersten Quartal 2026 sind wir gut ins neue Jahr gestartet. Dank der hohen operativen Dynamik haben wir unser Ergebnis wesentlich verbessert. Unser Auftragseingang zeigt ebenfalls eine sehr positive Entwicklung. Das stimmt uns zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf", sagt Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG.
Auftragseingang übertrifft das hohe Vorjahresniveau
Im Segment Medizintechnik stieg der Auftragseingang währungsbereinigt um 5,2 Prozent auf 479,9 Mio. Euro (3 Monate 2025: 473,7 Mio. Euro). Dabei legten fast alle Produktbereiche zu. Zudem leisteten die Services einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum.
Das Segment Sicherheitstechnik setzte sein Auftragswachstum fort. Der Auftragseingang erhöhte sich währungsbereinigt um 1,2 Prozent auf 384,8 Mio. Euro (3 Monate 2025: 387,1 Mio. Euro). Dabei konnte die höhere Nachfrage nach Arbeitsschutzausrüstung, Gasmesstechnik und Services den Rückgang in anderen Bereichen mehr als ausgleichen.
Umsatzwachstum in beiden Segmenten
EBIT deutlich verbessert
Aufgrund des Umsatzwachstums, der verbesserten Bruttomarge und des Kostenrückgangs stieg unser EBIT deutlich auf 17,9 Mio. Euro (3 Monate 2025: 0,4 Mio. Euro). Die EBIT-Marge erhöhte sich ebenfalls signifikant um 2,3 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent (3 Monate 2025: 0,1 Prozent). Dabei fiel die Ergebnis- und Margenverbesserung in der Medizintechnik etwas stärker aus als in der Sicherheitstechnik.
Prognose für 2026
Weiterführende Informationen im Finanzbericht unter www.draeger.com.
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30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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2318074 30.04.2026 CET/CEST