© Foto: Dall-EAmazon steckt Milliarden in KI-Rechenzentren und meldet das stärkste AWS-Wachstum seit Jahren. Die Aktie springt an, doch der Cashflow bricht ein. Genau diese Wette elektrisiert Anleger.Amazon beschleunigt seine Investitionen in künstliche Intelligenz (KI). Der Konzern baut seine Rechenzentren massiv aus, um die hohe Nachfrage nach Rechenleistung zu bedienen. Das zahlt sich bereits aus. Die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) erzielte das stärkste Quartalswachstum seit mehr als 3 Jahren. Amazon meldete für die zwölf Monate bis zum 31. März KI-Investitionen von 151 Milliarden US-Dollar. Das waren 57,9 Milliarden US-Dollar mehr als im Vorjahr. Amazon hat zuletzt in OpenAI und Anthropic …Den vollständigen Artikel lesen
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