DJ PTA-AFR: POLYTEC HOLDING AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG
Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
POLYTEC HOLDING AG: Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
Hörsching (pta000/30.04.2026/07:57 UTC+2) - POLYTEC HOLDING AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.polytec-group.com/investor-relations/publikationen Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Kurzbeschreibung: Der Jahresfinanzbericht, der ESEF-Bericht und der Geschäftsbericht der POLYTEC Holding AG zum Stichtag 31. Dezember 2025 sind auf der Website des Unternehmens unter Investor Relations, Publikationen zum Download bereitgestellt.
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Aussender: POLYTEC HOLDING AG Polytec-Straße 1 4063 Hörsching Österreich Ansprechpartner: Paul Rettenbacher Tel.: +43 7221 701 292 E-Mail: paul.rettenbacher@polytec-group.com Website: www.polytec-group.com ISIN(s): AT0000A00XX9 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1777528620650 ]
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April 30, 2026 01:57 ET (05:57 GMT)