Madrid - Santander beteiligt sich an Finanzierungsrunden für Ebury in Höhe von rund 550 Millionen Pfund. Ebury ist die globale Fintech-Plattform der Bank für grenzüberschreitende Zahlungen und Lösungen im internationalen Handel. Eine Investorengruppe unter Führung von Centerbridge setzt die Mittel ein. Zu ihr gehören ausserdem die bestehenden Investoren Santander, Vitruvian Partners und 83North, die erneut investieren. Santander bringt 50 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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