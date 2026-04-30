Mitteilung der SANHA GmbH & Co. KG:
SANHA GmbH & Co. KG mit anhaltend positivem Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2026- Umsatzerlöse steigen um 10,5 % auf 35,2 Mio. Euro - Rohertragsmarge leicht unter Vorjahr - EBITDA mit knapp 6,0 Mio. Euro über Vorjahr, EBITDA-Marge bei 17,0 % - Moderates Wachstum für das Gesamtjahr 2026 erwartet
Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme, verzeichnete im ersten Quartal 2026 in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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