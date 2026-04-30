Köln (ots) -Köln/Frankfurt, 30. April 2026. Wie erreicht man eine Generation, die gleichzeitig streamt und scrollt? Mit Inhalten, die relevant sind, und Inszenierungen, die genau dort stattfinden, wo ihre Aufmerksamkeit ist. Ad Alliance zeigt gemeinsam mit Nestlé, wie es gelingt: Die Kooperation zwischen NESCAFÉ und dem RTL-Format "Die Bachelors" macht Markenkommunikation zum Teil der Story und erreicht die Community in den Themen, die ihren Alltag prägen: Reality, Dating, Coffee, Genuss und Medien.Im Zentrum der Zusammenarbeit steht die neue Innovation der weltweit größten Kaffeemarke: NESCAFÉ Espresso Concentrate Style. Eingebettet in das Umfeld des beliebten TV-Formats macht die Innovation den modernen Iced-Coffee-Genuss erlebbar - authentisch integriert in die Welt von "Die Bachelors", ab dem 6. Mai auf RTL+ und ab dem 10. Juni bei RTL.360°-Integration über alle Kanäle hinwegDie Kooperation umfasst ein crossmediales Maßnahmenpaket: Co-Sponsoring bei RTL und RTL+ sowie auf Social, situative Framesplits und Product Placements bei RTL und auf RTL+, Social Placements und Reels, Print-Anzeigen in COUCH und Cosmopolitan sowie eine Formatlizenz, die die Kooperation bis an den POS verlängert. Ergänzt wird die Kampagne durch ein Watch-Event mit den diesjährigen Bachelors Tim Reitz und Sebastian Paul. Damit ist NESCAFÉ im Streaming, im linearen TV, auf Social Media, in Print und auch im direkten Markenerlebnis präsent.Starker Auftakt mit internationalem und lokalem EventBereits im Vorfeld setzte NESCAFÉ mit einem europaweiten Markenevent in der Gustave-Eiffel-Lounge auf dem Eiffelturm in Paris ein erstes Launch-Highlight. Als besondere Gäste feierten die beiden diesjährigen Bachelors den Launch des NESCAFÉ Espresso Concentrate Style in ikonischer Kulisse und gaben dem einzigartigen Auftaktevent zusätzliche Strahlkraft.Den Auftakt der Zusammenarbeit mit RTL und Ad Alliance bildete das gemeinsame Watch-Event gestern Abend in Köln. Neben den aktuellen Bachelors nahmen ehemalige Kandidat:innen, Bachelors, Prominente sowie Gewinner:innen aus der Community teil. Gemeinsam wurde exklusiv vorab die erste Folge der neuen Staffel geschaut, es gab die Möglichkeit von Fotos sowie ein kleines Interview mit den beiden neuen Bachelors. Der NESCAFÉ Espresso Concentrate Style konnte dabei in einer eigenen Brand Experience verkostet werden.Mit NESCAFÉ Espresso Concentrate Style ist es ganz einfach, Iced Coffee zuhause zu genießen. In den Sorten Vanilla, Caramel und Black entstehen schnell vielfältige und kreative Kaffeevarianten, vom klassischen Iced Latte bis hin zu individuellen Kreationen.Anne Schmidt-Claasen, Communication & Media Lead Coffee, Nestlé Deutschland: "Iced Coffee ist für junge Zielgruppen längst mehr als ein Getränk - er ist fester Bestandteil ihres Lifestyles und ihrer Kaffeeroutine. Genau dort setzen wir mit NESCAFÉ Espresso Concentrate Style an. Mit 'Die Bachelors' verknüpfen wir unsere Innovation mit einem für die Zielgruppe hochrelevanten Format. Wir freuen uns deshalb sehr über die Zusammenarbeit mit Ad Alliance, RTL und den Bachelors Tim und Sebastian."Lars-Eric Mann, Chief Marketing Officer, Ad Alliance: "Wir bringen Marken in die kulturellen Umfelder, die ihre Zielgruppen wirklich bewegen. Mit NESCAFÉ wird das Bachelor-Universum zur Bühne für moderne Markenkommunikation, nah an der Community und integriert über alle Kanäle hinweg. Die Kooperation steht für weit mehr als eine 360-Grad-Inszenierung. Sie zeigt, wie modernes Cultural Marketing gelingt und welches Potenzial unsere Entertainment-Brands dafür bieten."Ad AllianceAd Alliance steht für wirksame, crossmediale Markenkommunikation in Deutschland. Als Vermarktungseinheit von RTL Deutschland verantwortet sie die Vermarktung der Medienangebote von RTL Deutschland und der Bauer Media Group. Zudem agiert Ad Alliance als Eigenhändler bzw. Dienstleister für ausgewählte Marken und Gattungen von Media Impact, der FUNKE Mediengruppe und Warner Bros. Discovery Germany und verantwortet das Video- und Addressable-TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Die rund 500 Medienmarken aus TV, Print, Digital, Addressable TV sowie ausgewählten Streamingangeboten wie RTL+ und HBO Max erreichen bis zu 99 Prozent der Menschen in Deutschland. Strategische Beratung, Datenintelligenz und innovative Technologien sichern messbare Werbewirkung. www.ad-alliance.de sowie LinkedInÜber NestléNestlé Deutschland hat ihre Zentrale in Frankfurt am Main und mehr als 13 Standorte. Hauptsitz von Nestlé ist in Vevey, wo das Unternehmen vor über 150 Jahren in der Schweiz gegründet wurde. Nestlé ist das weltweit größte Unternehmen für Lebensmittel und Getränke, dessen Produkte in rund 185 Ländern verkauft werden. 270.000 Mitarbeiter:innen setzen sich täglich auf der ganzen Welt dafür ein, die Lebensqualität zu steigern und zu einer gesünderen, nachhaltigeren Zukunft beizutragen. Nestlé bietet eine große Anzahl an Produkten und Dienstleistungen für Mensch und Tier in allen Lebenslagen an. Dies umfasst über 2.000 Marken von globalen Ikonen wie Nescafé, KitKat oder Maggi bis hin zu Innovationen im Plant Based und Health Science Bereich.Für Rückfragen:Katharina KnopKommunikation Ad Alliance, RTL DeutschlandTel.: +49 221 456-74226E-Mail: Katharina.Knop@rtl.deIsabella GrünbergerKommunikation Nestlé Deutschland AGTel.: 069 / 6671 2389E-Mail: Isabella.Gruenberger@de.nestle.comNeuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Katharina Knop | Kommunikation Ad Alliance, RTL Deutschland | T: T: +49 221-456-74226 | katharina.knop@rtl.deJasmin Menzer | Leiterin Bildredaktion | T: T: +49 221-456-74281 | jasmin.menzer@rtl.deIsabella Grünberger | Kommunikation Nestlé Deutschland AG | T: T: 069 / 6671 2389 | Isabella.Gruenberger@de.nestle.comOriginal-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129273/6265959