Drägerwerk (Dräger) Dräger berichtete über ein starkes Q1 26 mit Umsätzen von 756 Mio. EUR (+6,9 % yoy, cc) und einem Auftragseingang von 864,7 Mio. EUR (+3,4 % yoy, cc), was auf eine solide Nachfrage hinweist. Das EBIT verbesserte sich signifikant auf 17,9 Mio. EUR (Marge 2,4 %), unterstützt durch höhere Volumina, eine Erweiterung der Bruttomarge und Kosten Disziplin. Beide Segmente trugen dazu bei, wobei Safety der Haupttreiber des Gewinns blieb und Medical klare Fortschritte zeigte. Das regionale Wachstum wurde von den Amerikas angeführt, während APAC zurückging. Die Ergebnisse unterstützen die Ziele der Margenexpansion, obwohl die Saisonalität auf ein starkes H2 im Geschäftsjahr 2026 hindeutet. Die Prognose bleibt unverändert. Wir bestätigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 108,00 EUR. Möchten Sie mehr über Dräger erfahren? Sehen Sie sich die vollständige Präsentation von unserer kürzlichen German Select Conference hier an: https://research-hub.de/events Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/draegerwerk-ag-co-kgaa
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