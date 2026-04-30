DJ PTA-News: medondo holding ag: Die teuersten Minuten der Praxis: Warum ineffiziente Abläufe Dentalpraxen jährlich fünfstellige Beträge kosten - Wie versteckte Zeitverluste im Praxisalltag die Wirtschaftlichkeit beeinflussen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

medondo holding ag: Die teuersten Minuten der Praxis: Warum ineffiziente Abläufe Dentalpraxen jährlich fünfstellige Beträge kosten

Wie versteckte Zeitverluste im Praxisalltag die Wirtschaftlichkeit beeinflussen

München (pta000/30.04.2026/10:23 UTC+2)

Pressemitteilung

Die teuersten Minuten der Praxis: Warum ineffiziente Abläufe Dentalpraxen jährlich fünfstellige Beträge kosten

Wie versteckte Zeitverluste im Praxisalltag die Wirtschaftlichkeit beeinflussen - und warum Organisation zum entscheidenden Faktor wird

Hannover, 30.04.2026 - In vielen Zahnarzt- und kieferorthopädischen Praxen entscheidet nicht nur die Auslastung der Behandlungszimmer über den wirtschaftlichen Erfolg - sondern vor allem, wie effizient der Praxisalltag organisiert ist. Denn ein großer Teil der täglichen Arbeitszeit entfällt nicht auf die Behandlung selbst, sondern auf Koordination, Kommunikation und Verwaltung. Laut Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung verbringen Praxen im Schnitt über 24 Stunden pro Woche mit Bürokratie und administrativen Aufgaben. Zeit, die weder direkt zur Patientenversorgung beiträgt noch Umsatz generiert.

Was im Alltag oft wie kleine Verzögerungen wirkt, summiert sich über Wochen und Monate zu einem erheblichen wirtschaftlichen Faktor. Interne Abstimmungen, das Suchen von Informationen, doppelte Datenerfassung oder unklare Zuständigkeiten kosten wertvolle Minuten - und damit Geld. Bereits wenige Minuten zusätzlicher Aufwand pro Patient:in können sich im Jahresverlauf auf einen fünfstelligen Betrag summieren, insbesondere in Praxen mit hohem Patientendurchlauf.

Gleichzeitig steigen die Kosten weiter: Laut KZBV-Jahrbuch 2025 lag die durchschnittliche Lohnsumme je Zahnarztpraxis zuletzt bei über 219.000 Euro pro Jahr - mit einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr. In einem solchen Umfeld wird jede ineffizient genutzte Arbeitsminute zum wirtschaftlichen Risiko. Denn wenn wertvolle Arbeitszeit nicht produktiv eingesetzt wird, steigen die Kosten pro Behandlung - ohne dass die Einnahmen entsprechend wachsen.

Viele Effizienzverluste bleiben im Praxisalltag unsichtbar

Die Herausforderung: Ein Großteil dieser Verluste ist im Alltag kaum sichtbar. Prozesse sind historisch gewachsen, Aufgaben verteilen sich über verschiedene Systeme und Kommunikationswege, und ineffiziente Abläufe werden oft als "normal" wahrgenommen. Gerade in Praxen mit hoher Auslastung fehlt häufig die Zeit, bestehende Strukturen kritisch zu hinterfragen.

Typische Beispiele sind Rückfragen im Team, fehlende Transparenz über Aufgaben, Medienbrüche zwischen verschiedenen Softwarelösungen oder manuelle Zwischenschritte, die eigentlich automatisierbar wären. Jeder einzelne dieser Punkte wirkt für sich genommen gering - in der Summe entsteht jedoch ein erheblicher organisatorischer Mehraufwand.

"Viele Praxen unterschätzen, wie stark sich kleine Ineffizienzen im Alltag wirtschaftlich auswirken", sagt Stefan Staudacher, Vorstand der medondo holding AG. "Es geht oft nicht um große strukturelle Probleme, sondern um viele kleine Reibungsverluste, die sich über den Tag hinweg summieren. Genau hier liegen jedoch enorme Potenziale."

Der medondo manager schafft Transparenz und reduziert Reibungsverluste

Um diese Potenziale zu heben, braucht es vor allem eines: Transparenz über Prozesse und klare organisatorische Strukturen. Genau hier setzt der medondo manager an. Die Software unterstützt Zahnarzt- und KFO-Praxen dabei, zentrale Abläufe zu bündeln, Aufgaben klar zu strukturieren und Kommunikationsprozesse effizient zu gestalten.

Statt Informationen über verschiedene Systeme und Kanäle hinweg zu suchen, können Praxisteams mit dem medondo manager auf eine zentrale organisatorische Ebene zurückgreifen. Aufgaben, Zuständigkeiten und Abläufe werden transparent abgebildet und lassen sich gezielt steuern. Das reduziert Rückfragen, vermeidet doppelte Arbeit und sorgt dafür, dass Prozesse reibungsloser ineinandergreifen.

Gerade in einem Umfeld steigender Kosten und begrenzter personeller Ressourcen wird diese Form der Effizienzsteigerung zunehmend relevant. Denn jede eingesparte Minute schafft Freiräume - entweder für zusätzliche Patienten oder für eine spürbare Entlastung des Teams.

Organisation wird zum entscheidenden Wirtschaftsfaktor

Die Entwicklung in der Dentalbranche zeigt deutlich: Wirtschaftlicher Erfolg hängt längst nicht mehr nur von medizinischer Qualität und Auslastung ab, sondern zunehmend von der Effizienz der internen Abläufe. Praxen, die ihre Prozesse aktiv steuern und optimieren, verschaffen sich einen klaren Vorteil - sowohl wirtschaftlich als auch organisatorisch.

Für medondo ist genau das der Ansatz moderner Praxissoftware. Der medondo manager wurde entwickelt, um versteckte Effizienzpotenziale sichtbar zu machen und Praxen dabei zu unterstützen, ihre Abläufe nachhaltig zu verbessern. Denn in einem Markt mit steigenden Kosten und wachsendem organisatorischen Druck sind es oft nicht die großen Entscheidungen, sondern die vielen kleinen Minuten im Alltag, die den Unterschied machen.

Über medondo

Als Wegbegleiter für erfolgreiche Praxen entwickelt medondo innovative Lösungen, die auf Basis digitaler Technologien und zukunftssicherer Konzepte für effiziente Arbeitsabläufe sorgen. Ziel ist es, den Praxisalltag so zu gestalten, dass das Praxisteam entlastet wird und mehr Zeit für das Wesentliche hat: die Patient:innen. Mit langjähriger Erfahrung der Ärzt:innen im medizinischen Beirat, der engen Zusammenarbeit mit 50 zukunftsorientierten Kooperationspraxen sowie international führenden Medizinunternehmen, wie Align Technology oder DentalMonitoring, begegnen medondo Lösungen zielgerichtet den Wünschen und Bedürfnissen von Praxisteams. Die medondo AG mit Sitz in Hannover wurde im September 2018 auf Initiative führender Fachzahnärzte gegründet, um zusammen mit branchenerfahrenen IT-Expert:innen die Zukunft des Medizinsektors aktiv zu gestalten.

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April 30, 2026 04:23 ET (08:23 GMT)