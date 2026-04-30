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Mountain Alliance AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts zum Ausbau des Portfolios im Bereich Defence Tech



30.04.2026 / 11:16 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



Mountain Alliance AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts zum Ausbau des Portfolios im Bereich Defence Tech



München, 30. April 2026 - Der Vorstand der Mountain Alliance AG (die "Gesellschaft", ISIN: DE000A12UK08) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von derzeit EUR 7.569.205 um bis zu EUR 600.000 durch Ausgabe von bis zu 600.000 neuen Stückaktien (entspricht 7,9 Prozent des derzeitigen Grundkapitals) gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten institutionellen Investoren platziert werden. Der Ausgabebetrag liegt bei EUR 2,60 je Aktie und entspricht dem Börsenkurs der Aktie am Tag der Preisfestlegung. Die Bruttoemissionserlöse aus der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu rund EUR 1,6 Mio. sollen für den Ausbau des Portfolios im Bereich Defence Tech eingesetzt werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft im Mittelstandssegment m:access der Börse München ist nach der ordentlichen Hauptversammlung 2026 vorgesehen.



Kontakt: Mountain Alliance AG

Dr. Hans Ulrich Tetzner

Vorstand

Theresienstr. 40

80333 München

e-mail: tetzner@mountain-alliance.de

www.mountain-alliance.de



CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Bahnhofstr. 98

82166 Gräfelfing/München

phone: +49 89 1250903-30

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