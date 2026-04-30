San Francisco - Aufbauend auf den Ankündigungen der TDX letzte Woche rund um Headless 360, stellt Salesforce im Rahmen der Agentforce World Tour in New York mit Agentforce Operations ein neues Modell für die Workflow-Automatisierung im Backoffice vor. Anders als bei anderen Plattformen und Tools orchestrieren KI-Agenten in Agentforce Operations die Aufgaben nicht nur, sondern führen sie von Anfang bis Ende vollständig aus. Dabei passen sie sich an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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