Folgende Geschaefte in der ISIN LU0061462528, Wertpapier-Name: RTL GROUP, wurden von Amts wegen aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
LU0061462528 30.04.2026 08:02:18 50 35,50 EUR
LU0061462528 30.04.2026 08:03:25 1.000 35,50 EUR
LU0061462528 30.04.2026 08:03:26 50 35,50 EUR
LU0061462528 30.04.2026 08:03:29 101 35,50 EUR
LU0061462528 30.04.2026 08:03:55 1.000 35,50 EUR
LU0061462528 30.04.2026 08:04:36 500 35,40 EUR
