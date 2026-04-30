NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen mit einem Kursziel von 23,60 Euro auf "Overweight" belassen. Die spanische Bank habe die Erwartungen übertroffen, doch die dafür verantwortlichen Einflüsse seien von niedriger Qualität, schrieb Marta Sanchez Romero am Donnerstag. Die Erkenntnisse sollten daher nicht ausreichen, um die zuletzt entstandene Kurslücke viel kleiner zu machen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0113211835
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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