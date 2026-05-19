Anzeige
Mehr »
Dienstag, 19.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
1.700% Preisexplosion: Wird dieser US-Wolfram-Nanocap jetzt neu bewertet?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0F602 | ISIN: US57636Q1040 | Ticker-Symbol: M4I
Tradegate
19.05.26 | 21:53
430,30 Euro
-0,88 % -3,80
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
MASTERCARD INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MASTERCARD INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
430,20431,1023:00
429,80431,6022:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ABN AMRO BANK
ABN AMRO BANK NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABN AMRO BANK NV32,030-0,59 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA18,815-0,76 %
ETORO GROUP LTD34,320-1,80 %
KLARNA GROUP PLC13,120-1,65 %
MASTERCARD INC430,30-0,88 %
REVOLUT LTD--
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.