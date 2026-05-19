Führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Zahlungsverkehr, Bankwesen und Fintech-Innovation treten in Amsterdam auf

Money20/20, die weltweit führende Fintech-Messe und der Ort, an dem Geld Geschäfte macht, gab heute ein herausragendes Referenten-Line-up für die Money20/20 Europe bekannt, die vom 2. bis 4. Juni im RAI in Amsterdam stattfindet.

Die Veranstaltung wird mehr als 450 Referenten auf sechs Bühnen präsentieren, die die Kräfte beleuchten, die die globale Finanzwelt durch KI-Innovation, digitale Vermögenswerte und regulatorische Transformation neu definieren.

Zu den neu bestätigten Referenten gehören einige der einflussreichsten Stimmen, die die Zukunft von Zahlungsverkehr, Bankwesen und Finanzdienstleistungen prägen:

Sebastian Siemiatkowski, Mitbegründer und CEO, Klarna. Als Pionier der "Jetzt kaufen, später bezahlen"-Revolution hat Siemiatkowski den Zahlungsverkehr für Verbraucher verändert und treibt weiterhin Innovationen im Bereich Embedded Finance und KI-gestützter Einkaufserlebnisse voran.

Onur Genç, CEO, BBVA. Als Leiter einer der digital fortschrittlichsten Banken Europas steht Genç an der Spitze der Transformation des Bankwesens und nutzt Daten, Technologie und kundenorientierte Strategien, um Finanzdienstleistungen neu zu definieren.

Marguerite Bérard, Chief Executive Officer, ABN AMRO Bank N.V. Als CEO einer der größten Banken der Niederlande bringt Bérard fundiertes Fachwissen in den Bereichen nachhaltige Finanzen, digitale Transformation und der Navigation durch das sich wandelnde regulatorische Umfeld mit.

Kelly Devine, Präsidentin für Europa bei Mastercard. Devine leitet die europäischen Aktivitäten von Mastercard und treibt die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs, des Open Banking und der finanziellen Inklusion auf dem gesamten Kontinent voran.

Yoni Assia, CEO, eToro. Als Visionär im Bereich Social Trading und digitale Vermögenswerte hat Assia das Investieren für Millionen Menschen weltweit demokratisiert und erweitert weiterhin die Grenzen der Fintech-Innovation.

Francesca Carlesi, Chief Executive Officer, Revolut UK. Carlesi leitet die britischen Aktivitäten von Revolut und gestaltet die Zukunft des digitalen Bankwesens, indem sie Millionen von Kunden in ganz Europa und darüber hinaus innovative Finanzprodukte bereitstellt.

Diese Führungskräfte ergänzen ein bereits hochkarätiges Teilnehmerfeld, darunter Sarah Wynn-Williams, Expertin für Technologie und Politik sowie Autorin; Takis Georgakopoulos, Chief Operating Officer von Fiserv; Arjun Sethi, Co-CEO von Kraken; Michael Shaulov, CEO von Fireblocks; Cassie Craddock, VP Managing Director für Großbritannien und Europa bei Ripple; Chris Harmse, Mitbegründer und CBO von BVNK; Simone Maini, CEO von Elliptic; sowie Olugbenga Agboola, Gründer und CEO von Flutterwave, und viele weitere.

"Die diesjährige Rednerliste repräsentiert die Führungskräfte, die nicht nur auf Veränderungen reagieren, sondern diese vorantreiben", sagte Bryony Naylor, VP von Money20/20 Europe. "Von Zahlungsinnovationen über die Transformation des digitalen Bankwesens bis hin zur Entwicklung der Finanzinfrastruktur diese Führungskräfte definieren, wie die Zukunft des Geldes aussehen wird. Money20/20 Europe 2026 bringt die Menschen und Technologien zusammen, die echte Veränderungen in den Bereichen KI, digitale Vermögenswerte und Regulierung vorantreiben."

Vier Themen bestimmen die Agenda 2026

Die Veranstaltung 2026 beleuchtet die transformativsten Veränderungen der Branche anhand von vier inhaltlichen Säulen:

KI und das Zeitalter der Agenten: Wo autonome Systeme die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden, neu definieren.

The Great Rebundling: Der Aufstieg nahtloser, durchgängiger Finanzerlebnisse.

Money Stack Rewired: Im Fokus: die von Stablecoins getriebene Infrastruktur, die den Wertfluss neu erfindet.

Regulierung auf der Überholspur: Wo rasante politische Veränderungen neue Wettbewerbsgrenzen schaffen.

Die Intersection Stage

Die Intersection Stage präsentiert sich als Epizentrum einer der wichtigsten Veränderungen im globalen Finanzwesen: der Konvergenz von TradFi und DeFi. Da traditionelle Institutionen und dezentrale Netzwerke zunehmend aufeinanderprallen, bringt diese Bühne die Führungskräfte, Entwickler und politischen Entscheidungsträger zusammen, die ein neues Finanzparadigma definieren eines, in dem die Stabilität des etablierten Bankwesens auf die Innovation blockchainbasierter Systeme trifft.

Die Intersection Stage ist als Heimat von Stablecoins, digitalen Vermögenswerten, Tokenisierung und Geldbewegungen der nächsten Generation konzipiert und wird untersuchen, wie Innovation, Regulierung und neue Infrastruktur digitale Vermögenswerte, Cybersicherheit und grenzüberschreitende Zahlungen neu gestalten.

Verbessertes Erlebnis

Die Teilnehmer können sich in diesem Jahr auf ein reichhaltigeres, immersiveres Erlebnis freuen. Neben der neuen Intersection Stage stehen die Orbital Stage und MoneyLab-Workshops auf dem Programm. Der Startup Hub wird erheblich erweitert und bietet eine größere Bühne, einen vergrößerten Ausstellungsbereich sowie mehr Gründer, die bahnbrechende Ideen präsentieren. Der Startup Pitch Competition kehrt zurück, wobei der Vorjahressieger Sinpex mit einer stärkeren Präsenz dabei ist. Ein neuer Investorenbereich bringt mehr Risikokapitalgeber für hochwertige Meetings und Geschäftsabschlüsse zusammen, während der nur auf Einladung zugängliche Policy20 Summit am ersten Tag exklusiven Zugang zu wichtigen regulatorischen Diskussionen bietet.

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Über Money20/20

Money20/20 wurde 2012 von Brancheninsidern ins Leben gerufen und hat sich schnell zum Herzstück des globalen Fintech-Ökosystems entwickelt. In den letzten zehn Jahren haben die innovativsten und dynamischsten Ideen und Unternehmen ihr Wachstum auf unserer Plattform vorangetrieben. Mastercard, Airwallex, J.P. Morgan, SHIELD, GCash, Stripe, Google, Visa, Adyen und viele mehr schließen bei uns wegweisende Geschäfte ab und stärken ihr globales Profil. Money20/20 zieht Führungskräfte der weltweit größten Banken, Zahlungsunternehmen, VC-Firmen, Regulierungsbehörden und Medienplattformen an sie kommen zusammen, um branchenprägende Geschäfte abzuschließen, weltverändernde Partnerschaften aufzubauen und zukunftsweisende Chancen in Las Vegas (18.-21. Oktober 2026), Amsterdam (2.-4. Juni 2026), Riad (14.-16. September 2026) und Bangkok (27.-29. April 2026). Money20/20 ist der Ort, an dem sich die weltweit führenden Fintech-Unternehmen versammeln, um ihre Marken auszubauen. Money20/20 ist Teil von Informa PLC. Folgen Sie Money20/20 auf X und LinkedIn, um über Neuigkeiten und Entwicklungen rund um die Veranstaltung auf dem Laufenden zu bleiben.

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