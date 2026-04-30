DJ PTA-AFR: Wild Bunch AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Berlin (pta000/30.04.2026/13:08 UTC+2) - Wild Bunch AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://wildbunch.eu/wp-content/uploads/2026/06/de_Wild-Bunch_JA2025_safe.pdf Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026
Bericht: Konzernabschluss 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://wildbunch.eu/wp-content/uploads/2026/06/de_Wild-Bunch_KA2025_safe.pdf Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026
(Ende)
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Aussender: Wild Bunch AG Michaelkirchstr. 17-18 10179 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Sven Heller Tel.: +49 30 88091-700 E-Mail: sheller@wildbunch.eu Website: wildbunch.eu ISIN(s): DE000A2TSU21 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1777547280670 ]
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(END) Dow Jones Newswires
April 30, 2026 07:08 ET (11:08 GMT)