© Foto: Rolf Vennenbernd/dpaAlphabet, Amazon, Meta und Volkswagen: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.Goldman Sachs hebt das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie von 400 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan hob am Donnerstag seine Schätzungen angesichts des Quartalsberichts und der Kommentare des Managements an. Der Internetriese setze auf Investitionen, um seine Führungsrolle zu untermauern. Barclays hebt das Kursziel für Amazon an Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Amazon nach Quartalszahlen von 300 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf …Den vollständigen Artikel lesen
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