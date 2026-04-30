Amazon beschleunigt sein Wachstum mit massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz und Cloud-Infrastruktur. Vor allem die Sparte AWS entwickelt sich zum zentralen Gewinnmotor des Konzerns. Die aktuellen Zahlen zeigen, wie stark die Strategie bereits greift.KI treibt Cloud-Geschäft auf RekordniveauDie Nachfrage nach KI-Anwendungen sorgt bei Amazon Web Services für eine deutliche Beschleunigung. Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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