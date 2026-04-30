

EQS-Media / 30.04.2026 / 15:53 CET/CEST

Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ), Redwood oder das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass sein Chief Executive Officer Louis Dron kürzlich in der Sendung "Conversations That Matter" zu Gast war, um über das vor Kurzem angekündigte https://news.gov.bc.ca/releases/2026PSSG0033-000432 "Track and Trace"-Pilotprogramm in British Columbia und die Rolle von Redwood als exklusiver KI-Partner innerhalb der von "Aidos Innovations" ("Aidos") geleiteten Plattform zu sprechen. "Track and Trace" ist eine integrierte sektorübergreifende Plattform, die von "Aidos" entwickelt wurde, um die Reaktion auf die Drogenkrise zu stärken, indem fortschrittliche Chemie, künstliche Intelligenz und operative Intelligenz zu einem einheitlichen System kombiniert werden. Die Initiative geht auf das "IMAPP"-Programm ("Innovations in Mental Health, Addiction, Pain & Prevention") des "Vancouver General Hospital" zurück, wo Ärzte vor Ort die Notwendigkeit einer besseren, frühzeitigen Einsicht in ein zunehmend komplexeres und sich schnell entwickelndes Drogenangebot erkannten. Durch "Aidos" bringt das "Track and Trace"-Pilotprogramm Partner aus den Bereichen öffentliche Gesundheit, klinische Versorgung und öffentliche Sicherheit zusammen, darunter die "Royal Canadian Mounted Police" ("RCMP"), das "Victoria Police Department" ("VICPD") und die "Canada Border Services Agency" ("CBSA") sowie die BC-Ministerien für öffentliche Sicherheit und Gesundheit sowie die Generalstaatsanwaltschaft. Ziel des Programms ist es, eine skalierbare Plattform zu entwickeln, die das Situationsbewusstsein verbessert, koordinierte Maßnahmen unterstützt und ein frühzeitiges Eingreifen ermöglicht, um Schaden zu verhindern und Leben zu retten. Der Auftritt von Herrn Dron bot Gelegenheit, zu erörtern, wie die KI-gestützten Analysefunktionen von Redwood in die "Track and Trace"-Plattform integriert sind, um komplexe Labor- und Felddaten in umsetzbare Erkenntnisse für Endnutzer zu verwandeln. Er erklärte, dass sich das Angebot an illegalen Drogen rasch ändern kann und dass eine schnellere und klarere Gewinnung von Erkenntnissen eine proaktivere, behördenübergreifende Entscheidungsfindung unterstützen kann. Im Rahmen dieser Arbeit unterstützt Redwood die Entwicklung von Dashboard-basierten Funktionen, die den Nutzern helfen sollen, Trends über Zeit und Raum hinweg zu visualisieren. Mit diesen Tools sollen komplexe chemische und standortbasierte Daten leichter zugänglich gemacht werden, sodass Benutzer aufkommende Muster erkennen, Entwicklungen über Regionen hinweg vergleichen und besser verstehen können, wie sich Drogensignaturen im Laufe der Zeit entwickeln. In dem Gespräch wurde auch deutlich, wie wichtig es ist, Technologien in enger Zusammenarbeit mit denjenigen zu entwickeln, die sie nutzen werden. Herr Dron betonte, dass effektive Systeme auf die Bedürfnisse von Klinikern, Wissenschaftlern und Fachleuten im Bereich der öffentlichen Sicherheit abgestimmt werden müssen, um sicherzustellen, dass die Plattform praktisch, nutzbar und an realen Arbeitsabläufen ausgerichtet ist. Redwood-CEO Louis Dron erklärte: "Conversations That Matter bot uns die wichtige Gelegenheit zu diskutieren, wie Redwoods KI-Technologie durch ihre Integration in die Track and Trace-Plattform unter Leitung von Aidos echte Herausforderungen unterstützen kann. Indem wir dazu beitragen, komplexe chemische Signale in umsetzbare Erkenntnisse zu übersetzen, wollen wir frühzeitige Maßnahmen, eine bessere Koordination und fundiertere Entscheidungen im gesamten System fördern." Durch die Umwandlung von fragmentierten Daten in integrierte, verwertbare Erkenntnisse soll die "Track and Trace"-Plattform dazu beitragen, dass Maßnahmen nicht mehr nur reaktiv, sondern proaktiv zu gestalten, was zeitnahere Eingriffe ermöglicht und die Ergebnisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit verbessert. Sie können das Interview online auf der Website von "Conversations That Matter", dem entsprechenden YouTube-Kanal, der Facebook-Seite und der Website der "Vancouver Sun" ansehen. Die Sendung wird auch von Sendern in British Columbia ausgestrahlt, darunter "CHEK-TV", "CFTK-TV", "CJDC-TV" und "CKFR-AM". Die genauen Sendezeiten entnehmen Sie bitte den Programmübersichten der einzelnen Sender. Über "Aidos Innovations" "Aidos Innovations" ist ein gemeinnütziges Institut für translationale Forschung, das sich der Umsetzung neuester Forschungsergebnisse in praktische Lösungen für Substanzmissbrauch, psychische Erkrankungen und chronische Schmerzen widmet. Aidos hat seinen Ursprung in der klinischen Arbeit am "Vancouver General Hospital" und an der "University of British Columbia" und basiert auf wissenschaftlicher Genauigkeit, klinischen Erkenntnissen und patientenorientierter Innovation. Durch Initiativen wie "Track & Trace" entwickelt "Aidos" integrierte Plattformen, die fortschrittliche Chemie, künstliche Intelligenz und klinisches Fachwissen kombinieren, um verwertbare Informationen für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit bereitzustellen. Seine Aufgabe besteht darin, wissenschaftliche Erkenntnisse in konkrete Ergebnisse umzusetzen, indem es die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessert, die Gesundheitssysteme stärkt und durch Zusammenarbeit und evidenzbasiertes Handeln dazu beiträgt, Schäden zu vermeiden. Mehr erfahren können Sie unter www.aidosinnovations.ai Über Redwood AI Corp. Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, um Anwendungen in der Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI ermöglicht eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen. Redwood AI ist ein spezialisierter Technologieanbieter mit klar definiertem Anwendungsfokus. Die Plattform des Unternehmens ist auf die KI-gestützte Analyse und Optimierung chemischer Prozesse ausgerichtet, ein Ansatz, der sowohl in der Arzneimittelentwicklung als auch in der industriellen Chemie und weiteren angrenzenden Bereichen erhebliches Skalierungspotenzial eröffnet. Die pharmazeutische Forschung steht an einem Wendepunkt. Neue Wirkstoffe werden immer komplexer, Entwicklungszyklen länger und teurer, und regulatorische Anforderungen steigen stetig. Gleichzeitig verändert sich die Art und Weise, wie Forschung und Produktion organisiert werden: Immer mehr Aufgaben wandern zu spezialisierten Partnern wie "CDMO"s, die Entwicklungs- und Produktionsprozesse effizient, skalierbar und flexibel gestalten. Der globale "CDMO"-Markt lag 2025 bei rund 197,4 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2034 auf 368,7 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von 7,2%. Dieses Wachstum verdeutlicht die wachsende strategische Bedeutung ausgelagerter Dienstleistungen in der pharmazeutischen Wertschöpfungskette. Parallel dazu entsteht eine technologische Revolution: Künstliche Intelligenz transformiert die Art und Weise, wie Arzneimittel entwickelt werden. KI-gestützte Lösungen für Forschung und Entwicklung wachsen jährlich um etwa 10% und sollen bis 2034 ein Marktvolumen von 16,5 Milliarden US-Dollar erreichen. Durch den Einsatz datengetriebener Algorithmen können komplexe chemische Reaktionen vorhergesagt, optimale Synthesewege identifiziert und Reaktionsbedingungen präzise angepasst werden. Entscheidungen, die früher Wochen oder Monate an Labortätigkeit erforderten, lassen sich nun innerhalb von Minuten auf Grundlage umfangreicher Daten treffen. Diese Technologien eröffnen konkrete Vorteile für Forschungsteams: Sie beschleunigen die Entdeckung neuer Wirkstoffe, reduzieren den Materialverbrauch und die Anzahl physischer Experimente, erhöhen die Prozessstabilität und Reproduzierbarkeit und minimieren Entwicklungsrisiken. Gleichzeitig ermöglichen sie es, Entscheidungen fundiert zu treffen und Ressourcen gezielt einzusetzen, sodass Wissenschaftler mehr Zeit für kreative und strategische Aufgaben haben. Durch die Integration in bestehende Laborsysteme und Produktionsumgebungen können diese Lösungen direkt in die bestehenden Workflows eingebunden werden, wodurch Effizienzgewinne unmittelbar realisiert werden. Darüber hinaus ermöglichen KI-Plattformen eine Skalierung von kleinen Forschungsvorhaben bis hin zu großangelegten Produktionsprojekten, ohne dass Qualität oder Geschwindigkeit leiden. Sie optimieren chemische Synthesen, prognostizieren Reaktionspfade und bewerten Kosten- und Sicherheitsaspekte in großem Maßstab. So können Unternehmen nicht nur Entwicklungszeiten drastisch verkürzen, sondern auch höhere Ausbeuten erzielen, Ineffizienzen reduzieren und die Wirtschaftlichkeit ihrer Prozesse nachhaltig steigern. Die Marktdynamik unterstützt diesen Wandel: Der zunehmende Outsourcing-Trend in Pharma und Biotech, steigende Investitionen in Automatisierung und die wachsende Integration von KI in Forschungs- und Produktionsprozesse schaffen ein Umfeld, in dem datengetriebene Tools einen strategischen Wettbewerbsvorteil darstellen. Unternehmen, die solche Technologien frühzeitig einsetzen, können Innovationen schneller umsetzen, Entwicklungsrisiken verringern und neue Wirkstoffe effizienter auf den Markt bringen. Gleichzeitig werden Effizienz, Qualität und Geschwindigkeit in der Arzneimittelentwicklung messbar gesteigert, wodurch die gesamte Wertschöpfungskette profitiert. Insgesamt zeigt sich ein klarer Paradigmenwechsel: Welche Kurstreiber könnten sich auf den Kurs auswirken? KI ist nicht mehr nur ein unterstützendes Werkzeug, sondern ein zentraler Treiber der nächsten Generation chemischer Forschung und pharmazeutischer Entwicklung. Sie ermöglicht es, Ideen schneller in umsetzbare Pläne zu übersetzen, komplexe Entscheidungen datenbasiert abzusichern und die gesamte Entwicklungs- und Produktionskette intelligenter, effizienter und skalierbarer zu gestalten. Unternehmen, die diese Technologien nutzen, positionieren sich an der Spitze eines milliardenschweren, dynamischen Marktes und gestalten aktiv die Zukunft der Arzneimittelentwicklung. Der positive Newsflow der letzten Wochen dürfte der Aktie von Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) schon bald neuen Auftrieb geben, zumal das Unternehmen mit strategischen Kooperationen, technologischen Fortschritten und zunehmender Sichtbarkeit im Sicherheits- und Biotech-Umfeld gleich mehrere potenzielle Kurstreiber in sich vereint. Für zusätzliche Aufmerksamkeit dürfte der bisherige Börsenverlauf sorgen: Nach einer auffälligen Aufwärtsdynamik, einem typischen Frühphasen-Muster, das Anleger häufig im Zuge beginnender Neubewertungen beobachten, dürften die jüngsten Kursrückgänge, die Gewinnmitnahmen geschuldet sein dürften, nun erneut ein attraktives Einstiegsniveau bieten.





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Datum der erstmaligen Verbreitung: 20.02.2026

Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 06:00 Uhr

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Die in diesem Werbetext enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Begriffsbestimmungen Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können: Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.

Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg. Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Emittent/Herausgeber: MCS Market Communication Service GmbH

Schlagwort(e): Finanzen



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