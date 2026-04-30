DJ ING setzt auf Expansion in Deutschland

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Die niederländische Bank ING Groep setzt nach den Worten ihres CEO auf den Ausbau ihres Deutschland-Geschäfts, um ihre Aktivitäten über das Privatkundengeschäft hinaus weiter zu diversifizieren. Die Bank wolle in Bereichen wie dem Firmenkundengeschäft, dem Private Banking, der Vermögensverwaltung, dem Versicherungsgeschäft und den Finanzmarktdienstleistungen expandieren, um damit neue Einnahmequellen zu erschließen, sagte ING-CEO Steven van Rijswijk in einem Interview. Die Bank könnte Akquisitionen in Betracht ziehen, um Fähigkeiten einzubringen, über die sie derzeit nicht verfüge. Dies gelte trotz laufender Aktienrückkäufe, fügte der CEO hinzu. "Das ist eine Wachstumsstrategie, und diese langfristigen Trends werden sich durch das, was wir im geopolitischen Umfeld sehen, nicht ändern."

"Wir wachsen in Deutschland weiterhin an allen Fronten, bei Hypotheken, bei Einlagen, bei Anlagen und Anlagekonten", sagte van Rijswijk. "Aber jetzt beginnen wir mit der Arbeit an unserem Versicherungsangebot und unserem Angebot für Selbstständige im Firmenkundengeschäft, weil wir in Deutschland viel bedeutsamer werden wollen, als nur eine Privatkundenbank zu sein." Das Privatkundengeschäft der ING konzentriere sich auf Hypotheken. Dieser Markt dürfte stärker von der Beschäftigung und der Verfügbarkeit von Wohnraum beeinflusst werden als vom Konflikt im Nahen Osten, so van Rijswijk. "Wir sehen in diesem Bereich ein anhaltendes Wachstum, und es gibt relativ wenige Unterbrechungen durch das, was derzeit im Krieg passiert", fügte er hinzu.

Firmenkunden in Sektoren wie dem Baugewerbe, dem Transport- und Logistikwesen sowie der Chemieindustrie könnten einen Rückschlag erleiden. Dies wäre der Fall, wenn sie höhere Ölpreise nicht an die Kunden weitergeben könnten, sagte van Rijswijk. "Wir beobachten aufmerksam, was dort passiert, aber wir haben noch nichts gesehen."

Die ING hat ihre Einnahmen im ersten Quartal um 3,3 Prozent auf 5,82 Milliarden Euro gesteigert, getragen durch höhere Kreditvolumina in den Privat- und Firmenkundensegmenten sowie ein starkes Gebührenwachstum.

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April 30, 2026 10:02 ET (14:02 GMT)

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