Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 30 avril 2026) - EarthLabs Inc. (TSXV: SPOT) (OTCQX: SPOFF) (FSE: 8EK0). Avec le temps plus clément qui redonne de l'énergie à de nombreux chasseurs, La Grande Chasse au Trésor Canadienne est ravie d'annoncer le prochain prix bonus régional. Organisée par The Northern Miner, la chasse au trésor continue d'entraîner les chasseurs entreprenants dans un voyage à travers la riche histoire minière du Canada. Six pièces d'or d'une once, d'une valeur de plus de 35 000 $, seront réclamées par un ou plusieurs chasseurs au Québec - l'une des juridictions minières les plus prolifiques et les plus diversifiées au monde. Le lancement du prix du Québec porte à 4 le nombre de trésors actifs qui attendent d'être trouvés - le Triangle d'Or en C.-B., le Nouveau-Brunswick, le Québec et le Grand Prix.

L'exploitation minière au Québec couvre une gamme variée de minéraux, notamment des métaux précieux comme l'or, des minéraux critiques comme le lithium et des métaux de base comme le fer. Dans la longue et riche histoire minière du Québec, l'Abitibi occupe une place de premier plan. Au début des années 1930, cette région accidentée et impitoyable du nord du Québec a récompensé les prospecteurs persévérants par une série de découvertes qui allaient faire de l'Abitibi l'un des camps aurifères les plus légendaires du Canada. Des gisements comme Lamaque, Sigma et d'autres ont finalement conduit à la création d'une communauté - judicieusement nommée Val-d'Or. L'Abitibi est un microcosme de l'histoire minière - des premiers prospecteurs avec leurs outils manuels et leurs charrettes tirées par des mulets, à la mécanisation, et maintenant à l'ère moderne avec des outils scientifiques de pointe déployés par des chefs de file de l'industrie comme Mines Agnico Eagle. Ces outils modernes continuent de prouver que les ressources de l'Abitibi sont loin d'être épuisées.

« La ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au Québec, se dresse comme un titan de l'histoire géologique canadienne, représentant l'une des concentrations de gisements minéraux archéens les plus prolifiques de la Terre. Le volume impressionnant d'or et de métaux de base tiré de ce paysage accidenté a agi comme un moteur économique implacable, façonnant la croissance industrielle de la province et du pays depuis des générations. » - Anthony Vaccaro, Président, The Northern Miner Group

Des dizaines de milliers de chasseurs poursuivent leur quête du grand prix, parallèlement aux trois prix bonus régionaux actifs - le Triangle d'Or en Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick et, maintenant, le Québec. La Grande Chasse au Trésor Canadienne a inspiré des chasseurs de partout au pays à découvrir et à s'intéresser à l'incroyable histoire minière du Canada - tout en récompensant les plus engagés et les plus astucieux, à l'image des premiers prospecteurs de l'Abitibi, avec de l'or véritable.

Les participants peuvent se joindre à la chasse et voir l'indice du Québec ici.

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Cette campagne est fièrement présentée avec le soutien de commanditaires de l'industrie, notamment Mines Agnico Eagle Limitée, Sprott Money, EarthLabs Inc., IAMGOLD Corporation, Kinross Gold Corporation, le Conseil mondial de l'or (The World Gold Council), McEwen Inc., Alamos Gold Inc., Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., Une mine de renseignements (Mining Matters), MINING.COM, CEO.CA et The Canadian Mining Journal.

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À propos d'EarthLabs Inc. EarthLabs Inc. (TSXV: SPOT) (OTCQX: SPOFF) (FSE: 8EK0) est une société d'investissement, de technologie et de médias miniers dont l'objectif est de fournir un levier stratégique au secteur des métaux et des mines par le biais d'investissements, de redevances et d'une gamme complète d'outils et de services SaaS médiatiques axés sur les données, comprenant CEO.CA, The Northern Miner, MINING.COM, Canadian Mining Journal et DigiGeoData.

Avis de non-responsabilité 18+ ans. Aucun achat requis. Ouvert aux résidents du Canada seulement. Toutes les évaluations des prix sont en dollars canadiens (CAD) et sont basées sur le prix de l'or au comptant en date du 29 janvier 2026, et peuvent fluctuer en fonction des prix du marché. Les règlements complets du concours, les critères d'admissibilité et le processus de réclamation sont disponibles sur treasure.northernminer.com.

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Source: EarthLabs Inc.