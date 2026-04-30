PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 30. April 2026 / Datavault AI Inc. ("Datavault AI" oder das "Unternehmen") (NASDAQ:DVLT), ein Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitale Interaktion und die Tokenisierung realer Vermögenswerte ("RWA"), gab heute bekannt, dass es seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 vor Börsenbeginn am Freitag, den 15. Mai 2026, veröffentlichen wird.

Im Anschluss an die Veröffentlichung wird Datavault AI am selben Tag um 8:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz und einen Live-Webcast abhalten.

Informationen zur Telefonkonferenz und zum Webcast

- Datum: Freitag, 15. Mai 2026, um 8:30 Uhr ET

- Einwahlnummer für Teilnehmer (USA): 1-877-709-8150

- Einwahlnummer für Teilnehmer (international): 1-201-689-8354 -- oder klicken Sie HIER für gebührenfreie Einwahlnummern für internationale Teilnehmer

- Zugang zum Webcast: Hier klicken

- Nathaniel Bradley, CEO von Datavault AI, und Brett Moyer, CFO, werden die Präsentation halten.

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird im Laufe des Tages im Bereich "Investors/Presentations" auf der Website von Datavault AI verfügbar sein: Hier klicken.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AITM (NASDAQ:DVLT) ist führender Anbieter von KI-gesteuerten Datenerlebnissen, der Bewertung und der Monetarisierung von Vermögenswerten im Web 3.0-Umfeld. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit einem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Acoustic Sciences und Data Sciences.

Der Geschäftsbereich Acoustic Sciences von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA, ADIO und Sumerian sowie branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose Übertragung von hochauflösendem Ton, deren geistiges Eigentum Bereiche wie Audio-Timing, Synchronisation und die Unterdrückung von Mehrkanal-Interferenzen abdeckt. Der Geschäftsbereich Data Science nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erlebnisdaten bereitzustellen.

Die Plattform von Datavault AI bedient zahlreiche Branchen, darunter die Lizenzierung von Hochleistungsrechensoftware für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange ermöglicht Digital Twins und die Lizenzierung von Namen, Bildern und Ebenbild, indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadaten verknüpft werden, was eine verantwortungsvolle KI mit Integrität fördert. Die Technologie-Suite des Unternehmens ist vollständig anpassbar und bietet KI- und maschinell lernbasierte Automatisierung, Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketingautomatisierung sowie Werbeüberwachung.

Ansprechpartner für Investoren

Edward Barger

VP, Investor Relations

mailto:ebarger@dvlt.ai

Mediensprecher

Alan Wallace

Head of Public Relations

mailto:marketing@dvlt.ai

QUELLE: Datavault AI Inc

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